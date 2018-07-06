禁掛５星旗公投提案 30天准駁

2018年07月06日 04:10 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

由於獨派團體提案連署，中選會5日針對「禁掛五星旗」公投舉行聽證會，中選會主委陳英鈐說，法務部曾表示禁掛五星旗違反言論自由的保障，但中選會也要聽取各界意見，參考其他國家類似做法，釐清是否符合《憲法》保障的言論自由等爭點。他強調，中選會將在30天內決定准駁禁掛五星旗公投案。

立法院內政委員會昨處理中選會預算解凍案，陳英鈐赴立院備詢並接受媒體訪談。許多公投案將在年底「綁大選」，外界關心是否造成投票混亂甚至影響投票率，陳英鈐說，不會混亂，目前有14個公投案通過第二階段，正在連署中；7月3日又通過5個公投案，正在查對連署人數，若人數也沒問題，共有19案。

他強調，公投法今年1月3日才修正，有些案子連署時間恐難達法定的6個月；有些公投案是到7月中才拿到第二階段連署書，連署期間比較短，未必19個案子通通達標。

陳英鈐說，公投票上都會印製公投主文，投票前一週會送公投公報到每戶人家，公報上就會印製領銜人理由書、政府機關意見書；若有需要，選務機關也能仿其他國家做簡單說明，如公投通過後政府機關應該做什麼。

逢甲大學副教授劉曜華日前提出，「你（妳）是否同意立法規範，禁止公開展示及懸掛代表中華人民共和國之五星旗幟？」公投提案，中選會昨日舉辦聽證會釐清爭點。

陳英鈐說，聽證會要釐清爭點包含有無保障言論自由、刑法處罰是否過於嚴厲，及其他國家是否有類似與相同作法，聽證結束後30天內決定准駁。

由於台電已將核四燃料棒運返美國，但中選會7月12日才舉行民眾領銜的核四運轉公投聽證會，陳英鈐否認趁機拖延，「提案本來就很晚，中選會處理公投案，過去從沒有拖延任何一案」。

(中國時報)