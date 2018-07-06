藥頭自首逃重罪 檢方識破

2018年07月06日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

台北W飯店毒趴小模命案，提供「土豪哥」朱家龍毒品的藥頭江哲瑋，因台北地院一審被判刑9年，在台灣高等法院審理時突然「自首」涉及偽證罪，指毒品是無償提供，自己偵查中不實供稱賣毒，台北地檢署偵查後，發現江哲瑋根本是怕被重判販毒罪，才企圖用自首偽證來減輕刑責，因此不採信江的自首，將他不起訴處分。

2016年12月6日發生轟動社會的小模重複施用毒品致死命案，家境富裕的「土豪哥」租用W飯店房間辦毒趴，邀友人及傳播妹狂歡，其中郭姓小模施用多種毒品後，同月7日清晨4時出現神智不清等症狀，送醫後於當晚7時許不治。

台北地院去年6月30日一審宣判，朱家龍被依違反藥事法的轉讓偽禁藥致人於死罪判刑10年、酒店經紀洪聖晏判刑10年6月、涉販毒的鐵工廠小開江哲瑋判刑9年、友人蔡逸學判刑10年、藥頭張子奕判刑4年2月。

朱家龍等5人上訴高院後，二審僅張子奕被加重刑責，其餘4人維持原判。但是高院宣判前，江哲瑋突然改稱沒販毒，只是無償提供毒品給朱家龍等人施用，並「自首」在檢方偵查期間，證稱自己有賣毒等證詞，是作偽證。

不過，檢方偵查後認定，江哲瑋確實涉及販賣，他是認為偽證罪最重只有7年徒刑，比販毒罪的刑責輕，才會自首聲稱偵查期間作偽證，不採信他的自首，處分不起訴，讓江想逃重罪的意圖破滅。

(中國時報)