自動加值 定期票悠遊自如

7月5日起持悠遊卡聯名卡或悠遊Debit卡，到加值機購買雙北1280元定期票，可享自動加值服務，免掏現金。（陳燕珩攝）

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中國時報
／台北報導

雙北推出1280元公共運輸定期票，發行以來已有超過30萬人使用，如今加值服務再升級，即日起持悠遊卡聯名卡或悠遊Debit卡，只要開啟自動加值服務，就可透過捷運自動售票加值機購買定期票，加值金額從信用卡或帳戶扣款，不必再掏現金購買。

民眾到捷運站購買定期票，卡片內餘額若不足1280元，須以現金到加值機或詢問處加到足額才能購買。不過，現在沒現金也行得通，民眾持悠遊聯名卡、悠遊Debit卡購買定期票，將分別用信用卡消費、金融帳戶付款的方式，根據卡片餘額換算，自動加值500、1000或1500元，扣除1280元後，剩下餘額會轉為悠遊卡電子錢包儲值金額。

聯名卡須開自動加值

北捷舉例，若悠遊聯名卡內原有200元餘額，售票機將自動加值1500元，卡片內1700元扣除定期票價1280元，剩下420元會轉為悠遊卡電子錢包餘額。使用悠遊Debit卡則須注意，卡片連結的銀行帳戶內餘額須超過1280元才能成功購買。

北捷特別提醒，悠遊聯名卡須先開啟自動加值功能才能享有該服務，持卡人可到各捷運車站「悠遊卡加值機」，或4大超商開啟服務。

學生定期票8月上路

另外，北市交通局統計，雙北定期票4月16日推出以來，購買過的民眾達31.9萬人，每天則平均有22萬張卡在使用，與原先預估的23萬人差不多。預計推出3個月後，會先檢討未來是否納入台鐵、桃捷、國道客運等其他運具；推出半年後，會檢討市府補貼上限，以及是否開放一卡通、愛金卡等其他卡種。

另外，目前持學生證悠遊卡無法設定定期票，得另買一張卡，引來學生族抱怨，交通局已在修改系統，預計8月底就能開放持學生設定定期票，但票價仍會是1280元。

(中國時報)

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