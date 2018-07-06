公有停車場 試辦線上抽籤買月票

2018年07月06日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市停車位一位難求，許多公有停車場月票每逢售票前，總可見民眾徹夜排隊搶位。為減輕民眾負擔，北市停管處將開放部分名額線上售票，先選擇松山區「民生立體停車場」試辦3個月，7月下旬販售8月月票，將開放20％車位讓民眾線上登記抽籤。

民生立體停車場共有457個車位，其中9成用來販售月票，一般民眾月租5760元，300公尺內里民可享8折優惠，在地里民則享7折優惠，吸引不少民眾登記。停管處徵詢當地民眾意見後，擇定該處為線上登記抽籤首個試辦點，3個月後將評估試辦成效。

停管處表示，民生立體停車場原是每月23日開放自駕身障者優先購票，25日開放現場排隊，7月開始，將撥20％、約80格月票車位，在每月11日到22日開放線上登記，24日現場公開電腦抽籤，並用簡訊通知車主在28日前到停車場繳費購票，未抽中的車主仍可參加25日的現場購票。

至於為何只開放20％車位線上登記？停管處長張滋容說，有事前調查過民眾意見，有些人仍較傾向現場排隊，認為線上抽籤沒保障，因此不一次開放太多，試辦後會視情況調整作法，就算要擴大試辦，也會依每個停車場狀況設計不同比例，並與地方充分溝通，不會一套標準適用到底。

另外，北市去年底針對持有駕照註記為C的身障者，推出免銷單服務，讓身障者不必到管理室銷單，就能直接嗶愛心悠遊卡或敬老卡享4小時停車優惠。停管處表示，北巿符合免銷單服務申請資格的身障者共有1426人，截至今年5月已有451人申請，還沒辦理的民眾可到停管處服務台或公有停車場申請。

(中國時報)