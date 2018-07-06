海或瘋市集 遊客讚像國外

2018年07月06日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

連續舉辦6年「海或‧瘋市集」因緊鄰花蓮鹽寮海灘，有著「最靠近海的市集」之稱，每年聚集各地原創手作、音樂創作等藝術家聚集，從場地、活動設計到志工招募都由這批年輕人自己著手，入夜後音樂、舞蹈不打烊，來訪遊客都說，好像來到國外。

匯集全球藝術家的「海或‧瘋市集」，位於台11線11公里處，每年7月第一周固定連辦7天，今年自2日開市後，每天均吸引千名遊客造訪，共有兩處音樂舞台，其中入口處的獨立舞台由漂流木搭建，各組特色樂團輪番上陣，聚集遊客隨著音樂擺動身體，入夜後樂音、舞蹈不打烊，吸引許多遊客朝聖，而下方的市及鄰近海岸，不少人逛累了就到沙灘上躺著休息，聽著海浪聲及音樂聲閉眼歇息。

「嗨！你也來了」是這裡特有的打招呼方式，2001年創辦的海或瘋市集，從第一年30個攤位進駐，到今年總計400個攤位，全以手創商品為主，還有占卜、按摩及剪髮等特殊攤位，從吃的、用的到觀賞用通通有，每年集聚一堂已經是這群流浪藝術家的默契。

第二年從桃園來擺攤的游姓手創毛線編織藝術工作者說，海或市集不是來賺錢地方，而是每年的放鬆行程，靠著山、看著海，累了就收攤下去海灘睡一下，自由的環境讓人暫時遠離城市的喧囂，沒來過這裡等於沒來過花蓮。

(中國時報)