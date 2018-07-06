解決大群館爭議 議員促北市府扮包租公

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中國時報
／台北報導

文化大學大群館被認定違法，北市府要學生改住士林北投科技園區專案住宅又挨批，市長柯文哲5日表示此舉是為救急，不會讓學生流落街頭，但學生質疑距離學校太遠，市議員王欣儀也痛批此方案根本無法保障學生權益，建議市府當房東把大群館納入「包租代管」，除可解決法令、學生居住問題，還能增加包租代管績效。

大群館爭議凸顯北市26所大專院校都有宿舍不足問題，北市府承諾今年可先提供士北科技園區專案宅、興隆二期公宅給鄰近學校當宿舍，5年內將有其他基地加入，約可提供4223床位給學生，士北科專案宅將釋出36戶、252床給有意願的學校，每人每月租金只要4000元。

王欣儀指出，士北科專案住宅距離文大超過8公里又在山下，且附近其他大學也有需求，根本無法確實保障學生權益。柯文哲則強調，該處不是一開始就要當大學宿舍，只是因市府手上有公宅，必要時可緊急處理「救急不救窮」，不會讓學生流落街頭。

王欣儀認為，市府既然認定違法，也坦言是行政怠惰，就應責無旁貸扛起責任，不能讓學生淪為選舉政治鬥爭的犧牲品，市府可當房東將大群館納入包租代管政策，同時解決法令與學生居住問題，更能增加包租代管績效。

都發局住宅企畫科長吳名秋表示，若大群館為合法建物，且屋況、租金條件皆符合規範，當然可納入包租代管，但房客也需符合家庭成員均無位在北北基桃的自有住宅、未承租國宅或公宅及家庭年所得限制等條件。

(中國時報)

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