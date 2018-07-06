柯誇口8000萬打選戰 丁批自打臉

2018年07月06日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲5日表示，中選會對台北市長參選人選戰經費上限訂在8700萬，「能用8000萬打完選戰的只有我，其他人不可能」，此話引來國民黨台北市長參選人丁守中不滿，質疑柯2014年選舉經費也破億，根本是自己打臉自己。

柯認為別人不可能做到

對於中選會訂定的選舉經費上限，柯文哲日前受訪表示，國家訂定法律要務實，競選總部租金1個月租金就要好幾十萬，再辦兩場遊行錢就超過了，8000萬如何認定？都在做假的；他昨又重申，8000萬一看就知道不可能，還說大概只有他可以用8000萬打完選戰，其他人不可能。

但丁守中批評，柯文哲自己2014選舉就花了上億，根本是自己打臉自己；至於他的競選經費，過去選立委有很大部分保留款將作為這次請助理、辦公室支出，會盡量達成8000萬目標，而且現在每天握500雙手的競選方式不太需要花錢、也不必請客吃飯，未來會在文宣和網路多加強。

丁競選方式不需太花錢

至於選舉策略，外傳北市府現在有「棄保鐵三角」，其中副市長鄧家基負責替柯文哲鞏固淺藍選票、另名副市長陳景峻負責綠營選票、民政局長藍世聰則協助組織部分。對此，柯表示他第一次聽到「棄保鐵三角」的說法，還反問媒體「這計畫哪看到的？」他也強調，每個人把自己負責的市政做好，就是最好的輔選。

另外，柯文哲表示想辦市政說明會、辯論會，以比較乾淨簡單方式打選舉，媒體也問柯，如果辯論的話，現在檯面上參選人會是他的對手嗎？柯文哲表示，不管怎樣，當了3年半市長，對市政還是比較熟悉；至於何時辦、怎麼辦，要用公家資源還是找電視台合作，要不要納入議員選舉，這些都要思考、規畫一下。

(中國時報)