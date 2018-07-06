林右昌感激 謝立功要逆轉勝

對於民調低落，國民黨基隆市長參選人謝立功表示「絕對有逆轉勝可能」。（張穎齊攝）

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中國時報
╱基隆報導
民調支持度高達50％，民進黨基隆市長林右昌「戒慎恐懼」。（張穎齊攝）

根據艾普羅基隆市長最新民調，民進黨基隆市長林右昌獲50％支持度，大勝國民黨基隆市長參選人謝立功的15.9％，雙方差距達34.1％。對於民調結果，林右昌5日回應，心存感激但戒慎恐懼，因為驕兵必敗，仍會如履薄冰地推動市政；謝立功則舉例世足賽不看好的球隊反而能贏，強調「絕對有逆轉勝可能」。

「與其說翻轉藍綠，不如說是翻轉基隆悲情的命運！」林右昌說，自他上任後一直努力，也成功讓市民有感，過去基隆給人感覺是灰暗又髒亂，但這幾年大家都可以看到市區的蛻變。

他舉例，東岸商場過去是「基隆之恥」，現在成為「基隆之光」，另外還有舊國光客運拆除、臨時轉運站興建，10月也會打通忠一路連接中山一二路以及正濱漁港色彩計畫等，這些都是過去10、20年政府想做卻做不到的。

至於是否會超過上次選舉10萬票？林右昌回應，不會去做任何預測或假設，民主社會要的是實事求是，把成果端在市民面前，相信可以爭取到所有市民支持。至於不滿意度僅13.8％創新低，林說，代表市府在各項設施方面，能讓市民詬病的越來越少，也對基隆更有信心。

謝立功則說，選前會有各種民調，自己會平常心看待，藉此惕勵自己，不過距今投票還有142天，以這次世足賽為例，很多不被看好的球隊反而能晉級，所以自己對選情還是樂觀並期待。

針對藍綠版圖翻轉，謝表示，這和他自己走基層所遇見的有所落差，他發現泛藍的選民都有在回流，雖然選民在前2次大選對國民黨失望，但現在對民進黨是更加失望。

謝立功補充，民進黨全面執政下，擁有行政、媒體優勢，至於民眾對林右昌施政有感嗎？謝反問，「各位覺得路平嗎？如果林做得好會拍拍手，但做不好就交給我來做。」

(中國時報)

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