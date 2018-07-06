家貧不氣餒 陳柏翰獲全國孝行獎

宜蘭代理縣長陳金德頒獎表揚宜蘭縣孝行楷模、全國孝行獎得主陳柏翰同學。（胡健森攝）

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中國時報
／宜蘭報導

今年剛從宜蘭縣順安國中畢業、年僅15歲的陳柏翰同學，自幼在困苦家庭中成長，但他無畏逆境奮發向上，除了是今年宜蘭縣的孝行楷模，更是全國孝行獎得主，宜蘭代理縣長陳金德5日特別表揚陳柏翰，並致贈1萬元的獎助學金，勉勵他繼續努力。

陳柏翰自幼父母離異由祖父母照顧，並與弟弟以及罹患腦性麻痺的伯父、先天性水腦症的兩位叔叔一同住在租來的小房子中，家境極為困苦，每天放學回家除了協助照顧伯、叔，還會幫忙煮飯、洗衣，這些都是這個15歲男孩的生活日常。

學校導師陳雅琪知道陳柏翰的家境後，積極協助申請春風計畫，讓他能專心讀書升學，陳柏翰也因此獲得推廣愛與品德教育的「普仁獎」，但懂事的他除了用來購買書籍文具，將大部分獎金都拿來貼補家用，減輕阿公、阿媽的負擔。

陳柏翰並未因家境問題而學壞或自暴自棄，反而展現出強韌與堅毅更加地樂觀進取，但家庭環境的現實壓力，竟讓年僅15歲的他長出不少白髮，讓人看了相當心疼；即將進入羅東高工機械科就讀，陳柏翰也許下心願，等將來長大賺了錢，要買一間自己的房子，好好地照顧全家人。

陳金德也指示縣府民政處等相關單位，以專案協助爭取補助，讓陳柏翰不用為高中3年的學費煩惱，同時透過社會福利機構及長照系統，來安置陳柏翰的叔叔、伯伯，盡可能地協助陳柏翰一家人。

(中國時報)

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