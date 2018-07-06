2018年07月06日 04:10 中國時報 何展旭

「禿子打傘」意指不見頭髮不見天，以此諧音揶揄人行事張狂、目無法紀，引申為「無法無天」之意。這句話用於形容近來部分監察委員的作為，十分傳神。

獨立之監察權為我國五權憲法的特色，從憲法賦與監委彈劾、糾舉及糾正等職權來看，除了監督糾舉政府不法，釐清政治責任歸屬之外，更具有摘奸發伏、整飭吏治，以及提供人民權益受侵害的救濟與保障等積極功能。為了確保監察權可以適正地行使，不受任何干涉，《憲法增修條文》第7條第4項特別規定：「監察委員須超出黨派以外，依據法律獨立行使職權」。憲法賦予監委獨立行使職權的地位，目的在讓監委擁有對抗妨礙監察權的權源，但絕非以此取得不受任何拘束的職權。監委行使職權仍然必須「依法」為之。

日前監察院認定前教育部長吳茂昆在東華大學校長任內，違法兼職涉及圖利，通過彈劾案。然而其中6位由蔡政府提名的監委，卻逕自對外發布一份「協同意見書」，指陳調查結果仍有不夠周延之處。

翻遍《監察法》及施行細則，完全找不到監委可以自行發布「協同意見書」的規定，而依據《監察院辦理糾舉彈劾案件注意事項》第18條規定，糾彈案經審查會決定成立並公布之案件，僅由審查會主席與提案委員共同召開記者會，也沒有個別監委可自行發表見解的規範。

顯然監委們自詡比照司法院大法官釋憲案，創設出糾彈案「協同意見書」。然而大法官的「協同意見書」是依法提出，監委們的創舉，法律依據又在哪裡？姑且不論這些監委是否另有其他考量，監委行使職權倘若不能依法為之，又有何資格去摘奸發伏，打擊政府官員的不法？何況監委們逕自發表彈劾審議過程的意見，難道就沒有洩密的問題？這樣非法的仿效行徑，恐怕只是徒增「東施效顰」的笑柄罷了。

更誇張的是，揚言專辦「打綠不打藍」法官的監委陳師孟，在監察院決議他應迴避調查諷扁舞台劇案後，竟表明仍將調查到底，完全無視《監察法》及施行細則的相關規定，甚至還請陳水扁到監察院約詢，更進一步安排陳水扁會見院長張博雅，還要送上陳情書，要求收回迴避的成命。

且不說陳大監委似乎忘了陳水扁還在「保外就醫」期間，竟然大老遠把他請至台北，萬一有任何閃失發生意外，誰能負責？這樣明目張膽引進政治力，試圖干擾監察權使，又視憲法及《監察委員自律規範》第1條及第2條規定，要求監委貫徹法治，保持中立，依法獨立行使職權等規範為何物？

孔子曾說：「政者，正也。子帥以正，孰敢不正」，監委若自身違法，如何令人信服？如果監委「無法無天」地獨立行使職權，恐讓國家成為光禿一片的法治沙漠。

（作者為國家政策研究基金會司法及法制組召集人）

(中國時報)