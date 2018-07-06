誠信基礎豈止是個人選擇

2018年07月06日 04:10 中國時報 胡海鷗

有這樣一個囚徒博弈模型，是指2個被分別關押的囚徒，面對3個選擇：都老實交代，都被輕判；都不交代，都不判；一個交代，一個不交代，交代者不判，不交代者重判。在無法確認對方不交代的情況下，他們都只能選擇交代，儘管他們都知道，都不交代對大家的好處大於大家都交代，但是，我不交代（重判）他交代（輕判），我不交代就沒有意義，換不來大家的輕判；而且，與其讓他交代，享有交代的好處，不如我先交代。

囚徒博弈模型之意並不是從倫理上討論「交代」與否的是非對錯，而只是藉此例子證明，個人的選擇要受到別人和群體選擇的制約，個人很難超越這個制約，做出完全獨立的選擇。

這個思想蘊含著對我們傳統思維的嚴峻挑戰，「只要大家都講誠信，這個社會將變得更好，所以，每個人都應從我做起。」可是在我沒法確認別人會講誠信的前提下，我就很難講誠信，因為我承受不起我一個人講誠信的重負。大家都這樣判斷別人，就沒有人能夠從我做起，社會的誠信水平就難以提升。

確實，在我國現實生活的博弈中，人們不講誠信的選擇有其合理的一面，譬如，大家都知道遵守考風考紀、不賣假貨、憑真本事求發展對大家有好處，但是，我汗珠摔八瓣，考試勉強過關，他輕鬆作弊，成績優良；我誠實經商，虧損沉重，他假冒偽劣，一夜暴富；我文憑不硬，下崗內退，他文憑造假，節節高升。在這樣的博弈中，講誠信者沒好處，不講誠信者得便宜；我講誠信，他不講誠信，則不足以提升社會誠信水平；與其我白白承受誠信的重負，不如我也不講誠信，把重負轉嫁給他，於是人們都選擇了不講誠信。

這種選擇表明，不是人們不想講誠信，而是講誠信的代價太沉重，只有特殊材料製成的人，才會長期堅持誠信而不改初衷。這就是說，只有所有的人都講誠信，個人才能講誠信；沒有所有的人講誠信，個人很難堅持講誠信；而沒有個人的講誠信，群體則很難有講誠信的開始。所以，社會誠信水平的提高，很難從個人率先開始，而需要所有個人或者整個群體同時開展。

顯然，提高社會誠信水平的出路不僅在於改變人們的觀念，更要把人們從囚徒博弈的困境中解脫出來，最大限度地減少人們受別人不良選擇的制約。也就是形成一種新的博弈，即誰講誠信誰得益，誰不講誠信誰招損，不講誠信者不僅不能損害講誠信者，甚至不講誠信者還能從反面促進講誠信者的收益。

成熟市場經濟中的博弈就有這樣的特徵，因為，成熟的市場經濟將誠信變成了企業和個人的財富，譬如，商業信譽的高低與市場份額的大小，乃至利潤的多少同方向變動；個人的誠信也與他的社會地位、未來的發展，乃至收入水平成正相關。且誠信的回報與誠信的付出同方向變動，為誠信付出越多，誠信的回報也越大，就像一諾千金的商家，其客源滾滾的收益大於「千金」的付出，也像勤懇踏實的個人，得到認可的機會回報也遠遠超過勤懇踏實的艱辛，不講誠信者則勢必在市場競爭中被淘汰出局。企業和個人就剩下一種選擇，搶在別人前面，打造自己的商業信譽，維護自己的誠信品牌，而不是等待與別人的同時行動。這樣的市場博弈因此成為社會行為的座標系統，促使人們相應調整行為方式，帶動整個社會誠信水平的提高。

需要指出的是，中興案之後，大陸的誠信意識和契約精神已經有了前所未有的提高，大家都已經明白這是國家社會最為寶貴的稀缺資源，然而要構建良好的社會誠信體系，這還要付出極大的努力，因為從我做起，從小事做起，其結果一定會使少數先驅成為先烈，中國近代史上有的是慘痛的例子。

要擺脫這個格局的根本出路，不是去要求個人的道德完善，而是按照國際慣例，遵循普世價值，重構市場經濟的基本制度，讓所有的違規都將付出慘重的代價，唯有循規蹈矩才能獲得豐厚的回報，我們才能進入合作博弈的軌道，擺脫幾千年歷史的慣性和陰影。

（作者為上海交通大學安泰經濟與管理學院教授）

(中國時報)