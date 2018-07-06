2018年07月06日 04:10 中國時報 趙春山

國民黨前主席連戰將於7月12日率團訪問大陸，並與中共總書記習近平會面。連戰此行的重要意義可和他於2005年4月前往大陸的「和平之旅」交相輝映。

連戰是國共內戰後首次訪問大陸的國民黨領導人，當時正值民進黨執政，兩岸關係因陳水扁的「一邊一國論」，以及大陸公布《反分裂國家法》而劍拔弩張。連戰當時雖是在野黨的領袖，但行前卻遭到民進黨支持者的強烈抗議。連戰認為，他當時訪陸有四項重大意義：結束了國共60年來的對立狀態；緩和台海緊張情勢；建立國共兩黨互信基礎及溝通管道；鞏固東亞地區和平。

事實顯示，連戰與當時中共領導人胡錦濤會面後，雙方發表的《兩岸和平發展五項共同願景》，隨後不但列入國民黨的政策綱領，並且為馬政府8年執政時期兩岸的「大和解、大交流、大合作」奠定了有利的基礎。

連戰當年訪問大陸期間，本人也應大陸中央電視台的邀請，在北京進行即時評論，有幸目睹對岸歡迎連戰的盛況，也感受到「渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」的氣氛。

歷史不斷重演，事隔13年，兩岸似乎又回到了原點。民進黨2016年再度取得執政地位後，蔡英文總統雖力圖改變過去陳水扁的政策，強調「不挑釁」、「不走回過去對抗的老路」，但在對岸的眼中，兩岸的互信基礎已因蔡政府拒絕接受「九二共識」而徹底瓦解。大陸目前對民進黨擺出的強硬姿態，較陳水扁執政時期有過之而無不及，兩岸官方接觸已幾近全面停頓，更嚴重的是，影響兩岸關係的外在形勢也發生了急遽的變化。例如，中美關係在川普上台後，已一步步走進「修昔底德陷阱」，而台灣也有可能因錯估形勢，成為隨後掉進陷阱的那頭綿羊。

連戰2005年4月29日在北京大學演講時曾說，他之所以展開「和平之旅」，是因「順應歷史潮流，順應所有人民之意願」。當前國際形勢錯綜複雜，兩岸關係也千瘡百孔，但和平發展仍是當今世上主要潮流，也是兩岸人民的共同意願，因此，連戰無論是以國民黨前主席的身分或是前副總統，都有責任在此時此刻「撥亂反正」，把兩岸關係導入一個正常的軌道。

就此而言，「連胡會」當年所達成的「五項願景」：促進盡速恢復兩岸談判；促進終止敵對狀態，達成和平協議；促進兩岸經濟全面交流，建立兩岸經濟合作機制；促進協商參與國際活動問題」；建立黨對黨定期溝通平台，在在都值得現行兩岸執政當局參考。

對岸應該要理解，政黨輪替已是台灣民主化過程的一個常態，兩岸關係必須處理的不是只有統獨問題而已；對岸所要寄望的台灣人民，也不是只有一種顏色。對台灣而言，朝野政黨不應把對公共政策的不同意見視為一種「敵我矛盾」；換言之，即不能以政黨利益之私，危害到整體的國家利益。

面對當前兩岸緊張情勢的不斷升高，連戰強調，只要對兩岸和平發展有正面助益，他都願盡一份心力。祝連戰先生此行圓滿順利。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

(中國時報)