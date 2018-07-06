弱勢人才開花 更要結果

2018年07月06日 04:10 中國時報 黃肇松

國內教育獎項位階最高、規模最大、影響最大的「總統教育獎」，今年堂堂進入第17年。因此一獎項的宗旨在鼓勵以順處逆、奮發向上的各級學生，得獎者大多處於逆境。與往年一樣，本屆評審委員共同的感想是：含著眼淚完成評審任務；共同的期望則是：政府和社會對得獎的弱勢生，應支持他們繼續發揮生命的力量。

今年共有56名學生獲獎，年紀最小的10歲，最大的42歲。有人稱他們是小天使或小英雄。什麼是英雄？飾演《超人》的已故男演員李維如此詮釋：「在遇到無法抵抗的逆境時，能夠找到勇氣、繼續奮鬥、堅持下去的人。」獲獎的小英雄們當之無愧。

得獎學生中有幾位受到所謂「漸凍人」罕見疾病的長期侵襲，有些則罹患癌疾重症，或是重度視障、聽障及肢體障礙。但不論行動如何不便、學習如何困難，甚至生命安全如何受到威脅，他們都不向命運低頭，而以樂觀態度奮鬥不懈、克服困難。其優良事蹟令人印象深刻，或在學業、體育、藝術、科學、技能等方面，具有特殊表現，足為同儕楷模，或發揮服務奉獻、孝行、友愛、體恤他人的品德修為，對社會風氣有正向影響，至堪珍惜。

「方今宇宙平一，文軌攸同，十步之內，必有芳草；四海之中，豈無奇秀。」芳草需要滋長，否則難免枯謝；奇秀更需栽培，否則容易凋萎。總統教育獎17年來選拔了千名在困境中奮鬥成長的奇秀，他們於今何在？能不能在社會上持續彰顯生命的影響力，導引眾人自勉向上…在在引人關心。對其後續發展的關注和支持，更是政府無可旁貸之責。

當然，少子化的年代，孩子們個個都是寶，都需要教育，但總統教育獎得獎學生既然大多數是來自弱勢環境的弱勢生，受到各類型困挫的侵襲和發展上的局限，其在就學、就醫及日後發展上需要持續有力的支持，至可理解。所幸，政府已注意及之，今年在總統教育獎委員會增設「發展組」，希望能結合民間力量，對獲獎學生後續發展提供協助，助其順利成長，也助社會培育人才。

在公布2018年得獎名單的同時，發展組委員們已分赴各地訪視以往得獎學生。還在學的得獎者，大多數仍勇於面對挑戰，努力求學。不過，已克服困難完成學業的得獎人，有些在就業上遭遇明顯的困難。政府是應妥予輔導，但民間機構也應發揮惜才、愛才的博愛精神，支持弱勢人才發揮生命的力量。（作者為資深媒體人、本屆總統教育獎評審委員）

(中國時報)