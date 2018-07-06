2018年07月06日 04:10 中國時報 主筆室

旺旺中時媒體集團最新民調，52.3%的台灣民眾贊成國民黨、民進黨、共產黨一起來比賽愛台灣，只有24.3%不贊同；另一份台灣民意基金會的民調也顯示，台灣成年人有49%對大陸有好感，比去年增加4.4%，好感比例首次高於反感。

共產黨愛台灣？台灣民眾一開始看到這句話，心中難免產生違和感，老一輩在「反攻大陸」年代中成長，男性服義務役時的最大假想敵是大陸，再加上民進黨不斷以妖魔化共產黨的方式操作選舉，「共產黨，怎麼會愛台灣呢？」這必然是人民第一時間的心中疑惑。

但是在違和感過去之後，中國大陸近年建設突飛猛進、人民所得快速成長、國際地位與民族驕傲感大大增加，台灣人都看在眼裡。反思自己，政黨惡鬥、成長停滯、薪資所得不增反減、國際能見度衰落，也都感受在心裡。每一次政黨輪替，執政者總是風光上台，再讓人民失望，至於在野黨也只想要靠著空洞的立場與華美的辭藻，等待執政黨犯錯，再贏回執政。

這是為什麼柯文哲「垃圾不分藍綠」，會得到多數人共鳴的原因，人民也不願意繼續在兩顆爛蘋果中，選一顆比較不爛的，而迫切期待能有第三個選項。如果共產黨加入「愛台灣」的比賽，就算沒有更好，至少也能夠發揮鯰魚效應，刺激藍綠兩黨更加進步。

中國共產黨顯然並不害怕愛台灣的競爭，國台辦發言人安峰山說，「兩岸進入制度和人才之爭」、「一個制度的吸引力，關鍵在於能給老百姓提供更好的發展機會和更大的發展空間，空喊愛台灣是騙不過老百姓的眼睛」，話說得擲地有聲。

反倒是執政的民進黨，對於共產黨的挑戰畏畏縮縮。民進黨一貫的策略，是以「統戰」之名，抹黑任何對共產黨有利的資訊，乃至於最近拒絕觀點不同的大陸記者來台，都是要傳遞台灣人民一個訊息，「共產黨不是一個選項」。

民進黨的表現，是極度的缺乏自信，似乎害怕如果共產黨是選項的話，民進黨可能比不過共產黨。而國民黨呢？雖然不似民進黨如此神經質，但在面對大陸拉高的競爭姿態，也是毫無作為可言。

這正是台灣的另一種悲哀，民進黨和國民黨不爭氣、相互比爛的結果，竟然讓共產黨可以大聲說出「制度競爭」，可以自信滿滿地要比賽愛台灣。

大陸的自信不是沒有憑恃依據，因為大陸已是全世界第二大，並且長期高速成長的經濟體；大陸雖然不是西方式的民主政體，很多人仍對其權力集中的政治體制有所疑慮。但其行政效率、建設績效確實令世人刮目相看。

例如，當大陸國家主席習近平說要惠台，國台辦就公布了31條惠台措施，全面吸引台灣人才。大陸並不斤斤計較「對等」，台灣沒開放的，大陸先開放；台灣不善待大陸民眾，大陸依然對台灣人民善意招手。誰有自信、誰沒自信，不是一目瞭然？

回到民調，現在已有過半民意贊同共產黨也來比賽「愛台灣」，這表示民進黨、國民黨已經不可能維持政治市場的寡占地位，共產黨也具有正當性加入這一場愛台灣的比賽，那麼接下來的問題是，這一場「愛台灣比賽」，藍綠紅該做什麼？不該做什麼？比賽的規則又是什麼？

於台灣的各黨，要做的事很簡單，就是放下「藍綠惡鬥」，能真正地以人民的福祉、台灣的長治為思考的核心、行事的依歸，這也是旺旺中時一再呼籲的「無色覺醒」，人民必須掙脫各種政治顏色的綁架。此呼籲一出，國台辦即提出「制度競爭」的對台論述，也可能是對「無色覺醒」的間接回應。

於大陸，則要超越過去給台灣人民「以大併小」的觀感，拉高格局真心對待台灣人民，各項惠台措施就是一個好的做法，大陸要持續擴大對台灣人民的善意。

至於愛台灣的規則，則可以歸納為八個字：「要得天下，先得民心」。民心向背，正是這一場愛台灣比賽的勝負裁判。雖然共產黨不能加入台灣的選舉，但是台灣人民「用腳投票」，也是一種誰能爭取人心的評判，哪一個黨是真正為台灣人民福祉著想，哪一個黨只是為了自己的權力，「見人說人話」或「空口說白話」，台灣人當然會有感觸。

讓共產黨加入愛台灣的比賽，這也顯示台灣人的理性、務實。如果共產黨在「愛台灣比賽」中獲勝，也將促使民進黨和國民黨須更真誠以行動愛台灣，這就是一種良性競爭，而得利者，是台灣全民。

(中國時報)