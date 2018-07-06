2018年07月06日 04:10 中國時報 主筆室

選舉戰鼓頻催，氣氛越來越緊張，怪異的事情也一樁樁襲來。繼文化大學宿舍案後，前雲林縣縣長張榮味任內涉及工程賄賂案，拖延14年後，最高法院突然判刑8年、褫奪公權4年確定，即將入監。

張榮味是參選雲林縣長、現任國民黨立委張麗善的哥哥，4日上午，張麗善才帶領鳳梨農北上行政院抗議價格崩跌，當天下午張榮味這個纏訟多年的官司就定讞了。民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜欣喜表示，這對現任民進黨籍縣長李進勇的連任之路「是一大利多消息。」這個說法很難叫人不對司法判決有政治力介入的聯想。

若按照這個邏輯，那可能得提醒代表國民黨參選花蓮縣長的徐榛蔚，要特別注意才好！畢竟她的夫婿、花蓮縣縣長傅崐萁，同樣也有纏訟多年的官司在身。

目前這些官司還暫時沉寂，但如果徐榛蔚的民調還是一路大幅領先，綠營想要逆轉勝，「司法助選術」會不會再出江湖，恐怕就很難講了。張榮味案的判決定讞後，網路上已有帶風向的言論提醒蔡政府，「花蓮王」傅崐萁有官司拖得比張榮味還久喔。

這樣的擔心並不是「空穴來風」，也不是「庸人自擾」。自從頗能體承今日上意的司法院，拋出「最高法院法官改為遴選制由總統任命，並且加入2名立委參與法官遴選委員會」的制度變革後，外界越發感受到亟欲介入司法的綠色政治力，不但力道越來越強，甚至也越來越不避諱。

在抓緊行政、立法兩大權之後，有監委、大法官提名權的掌權者似乎意猶未盡，一旦總統握有終審法官的圈選權，將進一步落實「法院是民進黨開的」之說，更將成為執政者完成獨裁統治事實的最後一塊拼圖，而台灣也將與民主告別、落入暗黑政治的劫難。

(中國時報)