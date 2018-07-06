2018年07月06日 04:10 中國時報 楊艾俐

中美貿易戰沒有贏家，彈火波及諸多無辜國家，更會重創很多無辜的企業。

在德國鐵娘子梅克爾日前飛奔到中國訪問，期望帶動中、德貿易之際，英國《金融時報》預測，德國汽車製造商BMW和Benz可能最終成為這場貿易戰中的最大輸家。因為這兩家廠商怕美國杯葛，20多年前就到美國設廠，他們是美國最大的汽車輸出廠商，輸出地又以中國為大宗。新加坡已經做出了悲觀的預測，金融管理局局長孟文能指出，星國必須防範貿易戰潛在的溢出效應。但我們的政府至今還未做出任何預測，大陸出口額前10名就有7名是台商，包括鴻海、廣達、和碩等，台灣怎可能不受影響。

美國道瓊指數1個星期跌了10%，大陸上證指數從2月初的高點跌到前幾日的2759點，跌了23%，最慘的是新興國家，外資紛紛撤離，股市一瀉千里。

這場戰爭無法避免，中美競爭全球霸權也是遲早的事，歷史上國際權力交替時，往往發生摩擦或戰爭，如果雙方有智慧，應該很快就會結束，此時中美雙方應表現克制忍讓的功夫，各自努力並公平競爭。

我認為這場戰爭的導火線表面是經濟，其實是文化──追隨者方式（中方）和領先者方式（美方）的歧異。

美國享受了多年從台灣、南韓、中國的便宜消費品，美國國內消費占GDP比重高，所以美國每次宣布消費者信心指數就備受矚目，會決定未來一季的經濟表現，也是股市表現的關鍵因素。

因為消費如此重要，所以美國商人到處尋找廉價商品，台灣製造的衣服、鞋子、玩具，1980年代中期前曾在美國滿坑滿谷，現在則是中國貨。美國人喜歡購買廉價品，新興國家剛好滿足生產需求，但美國產業空洞化，讓高端製造業也無以為繼，最近鴻海投資美國，發現人才招攬是最大問題，還沒開工，州政府、大學都一起幫這家川普口中的「世界第八大奇蹟」訓練、招募人才。

美國人性喜浪費，買廉價品後用過即丟，造成大量汙染及垃圾，美國地大人稀尚不覺其害，但長久下來，養成浪費不願生產，視繁榮為當然，又以鄰國為壑；近來常操作貨幣政策，認為如此可使美國立於不敗之地，殊不知歐元和人民幣也有此企圖。

其實，美國應該做的是促進經濟競爭的根本──人才、教育及經商環境；而中國也應該逐漸結束以輸出為經濟發展的模式。我曾在大陸汕頭教書，汕頭夾在中國最汙染的兩個地方之中，一邊是貴嶼，僅13萬人口卻「造就」世界最大的電子垃圾廠，燒塑膠的惡臭籠罩小鎮，有些河流充滿黑色的工業廢水。另一邊是廣東潮州，全世界衛生陶瓷生產基地，我帶學生去採訪時，進入村落常見一堆堆陶瓷垃圾，包括報廢的馬桶、缺角的洗臉盆，堆得比附近的筆架山還高。心中深深為大陸不值，把汙染留在自己家鄉，卻讓美國人享受乾淨的環境和物美價廉的貨品。

這次貿易戰讓中國人了解自己的經濟實力仍差發達國家甚遠，中國必須更加速轉型，注重智慧財產權，從事研發創新，才可能走上永續之路。吉林大學經濟學院、金融學院院長李曉教授在2018年畢業典禮上的講話，題為「國家命運與個人命運」，被譽為大陸今年最犀利的演講，就是敦促國家及個人都要致力改變命運，中國不僅是大國，還要踏上強國之路。

(中國時報)