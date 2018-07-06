燃料棒外送 必輸的豪賭

2018年07月06日 04:10 中國時報 葉宗洸

核四廠全新未使用的1744束燃料棒將在3年內分成8批運送至美國進行費用高昂的「異地貯存」，第一批燃料棒並已在4日凌晨裝船。在無法確知再生能源發展是否真能如質如期完成前，政府便強壓著台電公司，把封存中核四廠的燃料進行「異地貯存」。

核燃料的既有成本及外運、拆解與異地貯存的費用達100億元。在核四燃料廠內貯存安全無虞的狀態下，便急著將燃料棒外送，除了令人質疑是年底的選舉考量之外，實在無法理解其用意為何，否則燃料一次送出即可，何必支出額外費用分次運送。

核四廠從民國88年3月17日正式動工，迄今將近20年風風雨雨不斷，不但前後歷經了國民黨與民進黨分別執政，更曾在扁政府時期出現先停建後復建的轉折，當年時任行政院副院長的蔡英文還曾親自前往核四廠關切建廠進度。到了馬政府時期，因承受不了一位老者的反核壓力，遂於2014年啟動為期3年的封存計畫，這個決定對於當時剛進行完16個月安檢工作的核四廠而言是個重大打擊。值得留意的是，不管是扁政府或馬政府，都還在政策上把核四當成未來供電的選擇。

蔡政府2016年執政後，核四封存在2017年底屆滿，一開始政府擔心將核四逕行停建後須認列2800億元損失，將直接導致台電破產，因而同意台電在今年以「資產維護管理」的方式編列預算，保留核四的既有價值。不過，燃料既然開始外送，經濟部現在也找了個不知依據為何的30年攤提作法，企圖以電價調漲的方式讓全民幫忙還債，還說每度電只要多花0.039元即可。

電費上漲的幅度是一回事，若真如經濟部所言的金額不高，那何不乾脆攤提300年算了，大家的負擔可能更無感呢。現在的關鍵是政府的錯誤政策，將造成國家近3000億元的損失，不但無法獲得全民共識，還逼著全民共同承擔惡果，專制霸道莫此為甚。

行政院長賴清德日前說明政府目前以非核家園為主軸的能源政策，絕對沒有躁進的問題。在無法確知再生能源發展是否真能如質如期完成下，政府除了不把核四數千億元的損失當一回事外，還想以再生能源完全取代基載電力的核電，這絕對是躁進無誤。

另一方面，政府大力推動太陽光電與風電的同時，卻絲毫沒有可供快速調度的燃氣機組建置規畫。當政者刻意忽視再生能源穩定性不足的發電特性，核四停建加上現有的核電機組逐步除役後，有可能是供電災難的開始。這個政府正把國家推向嚴重悖離能源安全的險境，還拉全民獻祭給自己的神主牌。（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）

(中國時報)