2018年07月06日 04:10 中國時報 黃丙喜

離開都會，走向農村，更能深刻感受當前水果價格連續崩盤的農民之痛。政治酬庸官員的外行領導內行，加上他們對於天候變化的不知不覺，以及對農產特性和產銷結構的後知後覺，演出了一場最為荒腔走板的2018台灣果災記。

農業最大的特性是靠天吃飯，天候的變化會直接影響產量。今年2月開始，天候乾旱，開花少受雨水打落，加上氣溫又變高，催化水果早熟，兩者相加，造成5月開始各種季節水果爆量供給30%的現象。現象不是一時發生的，它是從點到線而面的動態發展。農委會上上下下的官員們居然會如此不知不覺。

不知不覺已是夠要命的政務失靈，農委會居然也可以繼續後知後覺。台灣水果的特性之一是它的豐富性，既然有它的豐富性，對於市場來說就有它的取代性。香蕉過量了，鼓勵民眾多吃，接下來上市水果的銷量就會受到打擊，所以稍有系統動態管理知識的人早就能預知這種連動的影響，不會讓它一波接一波地造成果價崩盤的骨牌效應。

農委會裡有許多擁有博士學位的官員，而系統動態的管理知識是博士必修的學程，他們不可能學了就忘記，因為當年苦熬博士論文的系統思考和邏輯推理必然深印他們腦海。現在怎麼換了屁股就換了腦袋呢？問題出在現在農委會政務官主要是出身學運或民運的文青，這些人上街吶喊可以，上馬打仗可就不是那麼一回事，而且理想性太高，又年輕氣盛，官大學問大，有經驗的事務官們不缺看風向辦事的本事，長官們不說不辦，不然就是長官怎麼說就怎麼辨。偌大的農委會就這麼莫名其妙地變成決策癱瘓的恐龍，尾巴的痛傳到大腦感知的神經一關關地阻塞。結果惹得蔡總統發火，賴清德院長也要求農委會檢討。

農委會對今年的果災還患了隧道眼狹症，坐井觀天，捨本逐末，不知道產銷失衡現象持續一段時間就會變成更難應對的趨勢。天候是老天的作為，不會只針對台灣，越南、泰國、菲律賓、大陸等和我們同緯度的地區所生產的水果也一定同受影響；而且鄰近這些國家的水果外銷主要市場還跟台灣重疊，例如日本。但東南亞國家和日本有自由貿易協定，出口水果比形同國際孤兒的台灣平均少了7.5%的關稅。這一劣勢到底是要怪農民不長進，還是政府不努力？林聰賢主委卻只會要農民「聰明種植」。唉！大人，您就別再消遣農民了。（作者為國家公益發展協進會理事長）

(中國時報)