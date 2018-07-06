2018年07月06日 04:10 中國時報 黑鳥麗子

「重要的不是假裝這裡有橘子，而是要忘記這裡沒有橘子。」韓片《燃燒烈愛》的女主角在片中示範默劇演出，她拿著想像的橘子，一片一片剝著吃；這部電影也像剝橘子，透過蛛絲馬跡，細細勾畫出殺人案的前因後果。

《燃燒烈愛》改編自村上春樹的短篇小說。女孩海美當show girl到處打工，偶遇幼時鄰居鍾秀，他想寫小說，卻只能當送貨員。兩人上床後，女孩出國期間請送貨員幫忙餵貓，好不容易等到女孩回國，她卻決定改與旅途中認識的小開交往。一天，女孩忽然失聯，租屋裡的貓也失蹤，但她的媽媽、姐姐都不在乎她身在何方，小開身旁開始出現新的女人，送貨員決定盯著謎一樣的小開，好查出真相。

將文學改編成電影，最好能將原著混搭令人驚喜的新元素，才能讓已有想像空間的讀者為之驚豔。導演李滄東加上南韓底層年輕人的生活細節，儘管推理過程不夠燒腦，影像帶來的後座力卻遲遲不散。

片中大量運用非語言因素推展劇情，好比男女主角上床，女孩從床下庫存許多保險套，送貨員卻沒追問，藉此描寫女孩的維生方式以及兩人關係疏離。而兩個男主角社經地位差距甚遠，從車子到房子都沒得比，讓送貨員根本無從激發「競爭」之心，只能像看戲一樣看小開對待女孩，聽小開洩漏自己對荒廢溫室縱火的特殊嗜好，讓送貨員能以文學家明察秋毫的雙眼，觀察到小開言不由衷的微表情，細細斟酌字裡行間的真相，都是拼圖的樂趣。

只要是人，都有祕密。送貨員的爸爸戲分極少，但他有個上鎖的盒子收藏利刃；小開的浴室裡也有個神祕盒，收藏了他的戰利品。送貨員的祕密則藏在女孩的房子裡，這裡成為他的情慾之地，只要進入房間、看到高塔，他就能再度進入情慾中、像剝橘子一樣，忘記女孩已經不存在了。

這些層層疊疊的線索看似不重要，卻累積出最後的結果；但真實世界的殺人案往往只看到最後的結果，沒法窺見與想像過程的層層與疊疊。因此當社會上出現凶殺案，媒體訪問嫌犯的鄰居，鄰居往往會說，「他看起來很正常！真沒想到會殺人！」

弔詭的是，社會也不想了解這段幽暗過程，只想往案件上貼標籤結案，「心理異常」、「情殺」、「仇殺」、「為錢反目」，只要能往上貼個原因，就能做出切割，讓其他人相信自己身處安全地帶，可以繼續安心過日子。 （作者為作家）

(中國時報)