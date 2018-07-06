Wanna One姜丹尼爾獨眼吸睛

Wanna One成員姜丹尼爾（中）強忍眼睛不適來台，團員們展現完美表演與驚人氣勢。

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中國時報
報導溫博鈞

全球K-POP粉絲喜愛的K-POP音樂排行榜節目「Mnet‘ M COUNTDOWN’」5日晚在台北小巨蛋舉辦M COUNTDOWN in TAIPEI演唱會，結合演出與小型粉絲見面會，1萬席座位賣出8成，包括「Wanna One」等5組歌手，從中午就開始舉辦見面會，和粉絲面對面接觸，但Wanna One成員姜丹尼爾卻戴著眼罩成了「獨眼龍」，站在團員中間位置，特別顯眼，主辦單位表示，他眼睛沒有大礙，只是稍有不適。

這次海外特輯是現場直播，節目節奏明快，四面舞台讓粉絲從四面八方將偶像風采看得一清二楚。表演在「MOMOLAND」甜美輕快節奏中開啟序幕，成員們身著清一色啦啦隊風服裝加上簡單可愛的舞蹈動作，一瞬間將全場帶入高潮，挑染綠髮的Nancy在隊伍前方特別顯眼，跳起現正流行的「掩耳舞」，嬌媚動人。

舒華對空畫心型

緊接著登場的「PENTAGON」、「gugudan」、「THE_BOYZ」等團接力勁歌熱舞，台灣成員舒華所屬的「（G）I-DLE」還表演了挑逗祕技，舒華以雙指在空中畫了個心型，引發全場粉絲興奮尖叫。

昨晚演出最受矚目的莫過於人氣夯團Wanna One與嘉賓華人天團五月天、全能創作歌手鼓鼓的演出，五月天出場時全場尖叫聲分貝高上一倍，震耳欲聾；主唱阿信在舞台上賣力跑跳演唱〈傷心的人別聽慢歌〉，將現場氣氛升至最高點。表演後段，THE_BOYZ又帶來驚喜，獻唱「TWICE」的〈What is Love？〉男孩版，展現活潑調皮的一面，還帶領全場一起熱唱。

(中國時報)

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