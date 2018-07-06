巨石強森裝懂 自稱最性感男人

《摩天大樓》主演昆凌（左三起）、黃經漢、巨石強森、妮芙坎貝爾及導演勞森馬修托波昨齊聚香港，記者會間不斷談笑展現好感情。（徐桐炘攝）

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中國時報
報導（香港傳真）
巨石強森（右）昨和鄭裕玲的對話妙語如珠。（徐桐炘攝）

好萊塢電影《摩天大樓》由巨石強森（Dwayne Johnson）、妮芙坎貝爾（Neve Campbell）和台灣演員昆凌等人主演，該片5日舉行香港宣傳記者會，演員都很興奮能來到片中設定的主要場景，巨石強森先搞笑自我介紹：「我是丹佐華盛頓（Denzel Washington）！」還頻頻假裝聽懂粵語，和香港主持人鄭裕玲互動逗趣，主動告訴對方：「妳可以用中文或廣東話問我！」

鄭裕玲配合巨石強森要求，用粵語詢問他如何準備角色，他答非所問：「我很榮幸可以成為最性感的男人。」引起全場爆笑。有香港記者又用粵語問他如何保持身材，還沒等鄭裕玲翻譯，巨石強森搶答：「我每天早上去健身房！」誤打誤撞意外答對題目，巨石強森笑說：「因為很常被問到這個問題。」讓人見識到他鐵漢形象外幽默風趣的一面。

巨石強森曾被方言老師稱讚「耳朵很敏銳」，雖然電影裡中文和粵語台詞不多，但劇組用心請方言老師指導，飾演巨石強森妻子的妮芙把台詞存在手機裡不斷練習，巨石強森則喜歡在拍攝現場排練，請老師說出台詞後多次複誦，很快掌握聲調訣竅，試過幾次就迅速過關。

重視亞洲市場

巨石強森談到對亞洲粉絲的重視，表示超級英雄片從10年前的《鋼鐵人》開始崛起，自己卻始終沒有接到超級英雄的劇本，當時轉念一想：「全世界都有觀眾，我想說不定最該做的事情是和華人粉絲建立好關係，打入亞洲市場。」成功打響個人品牌，近年更加入電影《玩命關頭》系列，此次主演原創獨立電影《摩天大樓》，該片12日在台上映。

(中國時報)

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