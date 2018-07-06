小嫻拍《女兵》：讓我更勇敢

2018年07月06日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

前民視總經理陳剛信卸職後，轉任TVBS副董事長主導的第一部八點檔《女兵日記》，將於10日首播！女主角劉香慈的老公、永信藥廠小開鍾威凱除斥資百萬冠名贊助，5日還帶著兒子Teddy現身首映會。正與何守正辦離婚的小嫻昨數度淚崩，她說，雖然現實中失去一些家人，但拍攝《女兵》讓她反而多了很多家人、得到很多愛，並因此變得勇敢，甚至突破自己半年多無法走進健身房的心防。

小嫻與何守正共同經營健身房時曾考取健身教練執照，但婚變後她坦言有半年多都在逃避運動健身這件事，之前她體重掉到48公斤，太瘦沒有肌肉，但拍這部戲需要軍人般精實的體魄，所以6月開始，她在屏東宿舍附近找了專屬教練陪她健身，每天清晨4點半就起床、5點開始運動，「很感謝《女兵》讓我有時間沉澱，面對自己最不想碰觸的那一塊。」

劉香慈與小嫻私下感情好，互稱對方「愛人」，劉透露緣起於多年前她屢被媒體寫暴肥，當時她突然接到小嫻的電話、約她出來談心，小嫻說：「因為我也被寫過暴肥啊，所以心疼她一直被寫變胖，要她更愛自己。」

劉香慈傳訊息鼓勵

兩人就此成為談心好友，在小嫻婚變時，劉香慈經常傳很多大大的「愛心」給她，「我不打擾她，但讓她知道：我在妳旁邊！」

(中國時報)