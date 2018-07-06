親山舒活小旅行－絕美魔幻時刻遊象山

2018年07月06日 04:11 中國時報 報導蔡淑微

永春崗平臺為一線天步道和永春崗步道的交會處。

穿過「一線天」岩洞，就能看到彩繪大岩壁「石乳園」。

體驗雲彩霞光和101相互輝映之美。

想登山健行，非得起個大早睡眼惺忪上山嗎？臺北市政府工務局大地工程處特別在今日午後舉辦「遊象山觀夕陽」活動，藉由詳盡的導覽解說，帶大家一起登象山、探索自然生態，在日夜轉換的迷人魔幻時刻，賞夕陽雲彩和101之美。

「遊象山觀夕陽」活動今日下午4時30分在永春崗公園集合，公園位在「象鼻」，地勢不高卻有極佳視野，可完整眺望101大樓，沿著步道登上「象頭」的永春崗平臺後，在此將分為A、B兩條路線分別探訪各具特色的一線天步道和永春崗步道。

一線天步道較為平緩，可欣賞因風化而自然形成的彩繪大岩壁「石乳園」、木板牆繪製了逗趣圖案還可翻轉的「永春亭」、以及101煙火最佳取景地「煙火平臺」；永春崗步道雖然比一線天步道來得陡峭，但深受國內外遊客喜愛的IG熱門打卡地點「六巨石」就在這條步道上，另外有制高優勢的「超然亭」和「攝影平臺」，都是拍攝101大樓全景相當推薦的地點。在黃昏時刻，站立於這些擁有廣闊視野的平臺上，觀看落日慢慢隱沒、101後方的雲彩逐漸被染成金黃或橘紅色，真的有無限感動！賞完美麗夕陽，活動也將於抵達象山公園後圓滿落幕，在返家之前，不妨到附近商圈景點吃吃玩玩，為象山步道半日遊畫下完美句點。

象山步道怎麼去

搭乘20、33、286或299路公車至永春高中站，沿松山路上行，於656巷口有象山親山步道標誌，階梯上行即可到達永春崗公園。

(中國時報)