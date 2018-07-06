產後瘦身 簡嫚書誓言更少女

簡嫚書為人母後挑選服飾會從舒適度等實用特性作考量，穿上墊高9公分的厚底休閒鞋款，可以修飾身形比例，穿HOGAN MAXI H222白色皮革休閒鞋2萬2900元，拿黑色水桶包1萬7600元。（陳俊吉攝）

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中國時報
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簡嫚書當媽後更「少女」，打破以往印象中由黑、白、灰等簡單色調組成的衣櫃，不經意多了不少粉紅色的單品，穿HOGAN ICUBE金屬粉色皮革休閒鞋1萬8900元，拿黑色肩背包1萬8500元。（陳俊吉攝）
HOGAN ICUBE高筒黑白拼色皮革男士休閒鞋，2萬1600元。（HOGAN提供）
HOGAN金屬銀色皮革托特包，1萬6500元。（HOGAN提供）
HOGAN MAXI H222高筒灰色亮粉皮革毛邊裝飾休閒鞋，3萬元。（HOGAN提供）
HOGAN MAXI H222金屬粉色皮革休閒鞋，2萬4600元。（HOGAN提供）

女星簡嫚書昨（5日）受義大利時尚品牌HOGAN之邀，出席秋冬新品預覽活動。今年2月才升格當媽的她，為人母後除了挑選服飾上要從舒適及方便照顧小孩等務實特性作為優先考量外，自己在購物開銷上更有所保留，看到心儀的物品時，也不忘想到女兒可愛的身影，她笑說：「畢竟資源有限，要先平均分配一下。」

底鞋雖厚穩定度足夠

正透過積極運動恢復產前身材的簡嫚書，目前已快達成目標，誓言「要比少女更少女」。以往印象中充斥黑、白、灰等簡單色調的衣櫃，不經意間多了不少粉紅色的單品，還從女兒的嬰兒服上獲得穿搭配色上的靈感，大膽嘗試與以往不同的亮麗形象。活動中，她即換上品牌經典的厚底MAXI H222系列鞋款現身，其9公分的隱形增高特性，令她直說可以修飾身形比例，並可消除穿著高跟鞋時穩定度不足的疑慮。

熱銷鞋款充滿未來感

而注重休閒風格的HOGAN，亦藉著2018秋冬系列挑戰更多穿著的可能，延續先前「旅程」議題，引領我們進入一場外太空之旅。名為「GALAXY LOVE」（宇宙之愛）的系列中，熱銷款MAXI H222及H365等鞋款上，均大量運用立體星砂面料、金屬皮革及螢光色彩等細節，鋪陳前衛未來感。廣受好評的ICUBE系列，本季亦延伸出女性鞋履，搭配具有流線型鞋底的全新ACTIVE ONE鞋款，以時尚為每日探索未知世界踏出熱血步伐。

(中國時報)

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