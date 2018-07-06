出席FENDI高訂秀

2018年07月06日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

FENDI 2018高訂系列秀場，仿照米蘭總部建築打造出拱廊，並以磨損的烏干紗和流蘇雪紡紗在表面上創造出皮草般的視覺效果。（CFP）

紐約名媛奧莉維亞巴勒莫換上FENDI 2019早春度假系列鏤空皮革大衣現身，整體十分搶眼。（CFP）

時尚博主Chiara Ferragani以FENDI 2019早春度假系列撞色FF logo襯衫洋裝造型現身，洋溢輕鬆夏日風情。（CFP）

前少女時代團員潔西卡，選穿FENDI 2018秋冬系列FF logo一字領洋裝，小露鎖骨性感帶。（CFP）

名媛孫芸芸日前受義大利精品FENDI之邀，飛抵巴黎出席品牌2018高級訂製服大秀，首次觀賞高訂大秀的她，也為活動精心挑選戰服，於炎熱的夏季搶先穿上多套品牌2018秋冬系列裝束。其中衣服保暖的羊毛材質及高領設計，不禁令台灣名媛在個人社群網站上公開喊熱，更留言寫到：「時尚真的很deep！」

發揮時尚「獨熱熱不如眾熱熱」的精神，前韓團少女時代成員潔西卡，亦身著FENDI 2018秋冬系列FF logo洋裝，並以一字領剪裁小露鎖骨性感帶，順道為肌膚換氣。反觀紐約名媛奧莉維亞巴勒莫（Olivia Palermo）和時尚博主Chiara Ferragani，兩位西方代表則均以2019早春度假服飾現身，系列中清新亮麗的色彩組合，也硬生生搶走不少鎂光燈。

而FENDI 2018高訂系列，亦讓品牌自傳統中透氣，仿照米蘭總部建築的拱廊中，步出一件件精采之作，以磨損的烏干紗和流蘇雪紡紗在表面上創造出皮草般的視覺效果，意外打造出不同以往的輕鬆感受。

(中國時報)