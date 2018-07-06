百貨拚攬客 抽獎做公益

新光三越台北站前店暑假好好玩，29日前有「夏日動物嘉年華氣墊樂園」適合親子同樂，門票200元。（新光三越提供）

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中國時報
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板橋大遠百與包豪氏集團合辦公益義賣，所得全數捐贈創世基金會，Salad印花上衣390元。（遠百提供）
遠百寶慶店SK-II Pitera經典入門組小紅雀限量版，價值3730元、卡友價2610元。（遠百提供）
新光三越台北南西店Sun.day白色罩衫4390元、ROXY連身褲1880元，AS水鑽寬帶涼拖原價4280元、特價2680元。（新光三越提供）
板橋大遠百「Lucky Number抽抽樂」，全館累滿8888元可抽SONY XPERIA XZ2手機。（遠百提供）

軍公教年金改革新制本月上路，不少人消費更為精打細算，百貨不約而同以購物兼具慈善、優惠、抽獎等「附加價值」提振買氣，遠東百貨年中慶期間，板橋大遠百今（6日）起至8日與包豪氏集團舉辦390元起買潮衣做公益，連同遠百寶慶店皆有購物滿額抽手機；新光三越南西店則推出女裝改裝出清特賣5折。

滿5000元可試手氣

板橋大遠百年中慶滿千送百優惠最高回饋19％，16日前全館累滿8888元，可參加「Lucky Number抽抽樂」活動抽SONY XPERIA XZ2手機。8日前有「2018 　　BASEL表新品展示會」，集合RADO、ORIS等品牌表展新品；且應明年7月起內用飲料禁用一次性的塑膠吸管，館內city’super耐熱玻璃吸管系列和316級不鏽鋼吸管系列，吸引珍奶族捧場，因兼顧大眾和貴客需求，上月28日至今來客和業績約成長1成。

遠百寶慶店年中慶16日前美妝獨家加碼單筆滿20000再加送500，增加夏季保養、彩妝品買氣；17日前持HAPPY GO卡於全館當日累滿5000元且累點成功，可抽Samsung Galaxy Note 8 64G星燦金或iPhone 8 Plus 64G金帶動人氣。

暑假童樂會免費入場

新光三越台北南西店緊跟本季潮流和世足熱，在《Fancyfancy》7月號鎖定電音派對及城市運動風穿搭造型；15日前首波女裝改裝出清特賣會，0918、CANTWO等9品牌5折起。今（6日）起「兒童藝術季」開跑，有匯集300件畫作的「世界兒童繪畫巡迴展」、「劉旭恭的繪本世界」年度插畫特展與「WOW！恐龍來了」暑假童樂會，全區免費入場。

新光三越台北站前店昨（5日）起至8日是「卡友黃金周」，持新光三越APP綁定新光三越貴賓卡、貴賓卡銀卡、兒童卡，當日當店全館單筆指定消費滿5000元，可兌換電子贈品禮券200元，每卡最高回饋1000元。

(中國時報)

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