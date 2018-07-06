電鬍刀優惠禮盒 加倍討好老爸

日本人氣男演員西島秀俊曾為Panasonic代言電鬍刀衝銷量。（本報資料照片）

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飛利浦星戰系列Star Wars電鬍刀（SW9700）「第一軍團」，原價2萬4888元，特價1萬5888元，上網登錄贈限量星際大戰精裝公仔。（飛利浦提供）
Panasonic 8月31日前推出父親節優惠，買Panasonic五枚刃電鬍刀ES-LV5C，送旅行電動牙刷，回函再送時尚整燙熨斗，9988元。（Panasonic提供）
Panasonic 8月31日前推出父親節優惠，買Panasonic五枚刃電鬍刀ES-LV9C，送音波電動牙刷，回函再送奈米水離子吹風機，1萬6888元。（Panasonic提供）
德國百靈推出父親節「頂級限量組」優惠組合，Braun諧震音波電鬍刀9299s、Dyson V7 Trigger吸塵器，原價3萬8788元，父親節限定價1萬9888元。（德國百靈提供）

父親節下個月就要來臨，送禮首選少不了電鬍刀，各大品牌也趁機下殺推優惠組，像Panasonic買就送人氣商品，如吹風機、時尚熨斗等；德國百靈近5折下殺，即可一次購入品牌電鬍刀及Dyson吸塵器；飛利浦還特地推出《星球大戰》限定款電鬍刀，買再送限量公仔等禮物，實用兼優惠之餘，也能為爸爸帶來樂趣。

鎖定星戰迷 送限量公仔

Panasonic即日起至8月31日推出父親節驚喜雙重送優惠，包括買「頂級限量組」原價1萬6888元的Panasonic五枚刃電鬍刀ES-LV9C，就送音波電動牙刷以外，回函再送奈米水離子吹風機，禮物價值7680元，接近原價的45％，而其他款的電鬍刀還有送時尚整燙熨斗、電動牙刷等禮物，全通路均享優惠，買一送二的機會就在此檔。

德國百靈則延續去年父親節超強優惠，今年首推「Braun x Dyson 頂級限量組」，凡購買Braun 9系列諧震音波電鬍刀9299s或9295cc，搭配Dyson V7 Trigger吸塵器，即可享近半價的優惠價格，另外還有多款限量限定價組合，像買就送Honeywell 空氣清淨機、OMRON體脂計及OSTER Ball隨鮮瓶果汁機等，8月31日前買電鬍刀3系列，上網登錄資料再限量10名的抽Apple Watch Series 3及國泰健康管理顧問服務。

飛利浦就針對《星戰》迷推出3款「飛利浦星戰系列Star Wars電鬍刀」，包括新興黑暗勢力「第一軍團」SW9700、王牌飛行員「韓索羅」SW6710，以及球型機器人「BB-8」SW5700，即日起於指定通路購買該系列電鬍刀，即送《星戰》限量周邊禮物，另推8月31日前父親節優惠，凡購買飛利浦各系列電鬍刀，滿3000元現折200元以外，指定機種再贈專屬好禮，送完即止。

(中國時報)

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