世足8強開打 換4K大電視看個過癮

2018年07月06日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

三星QLED量子電視全新Q9F系列，65吋、75吋、88吋，14萬9900元起。（三星提供）

Panasonic TH-65FX700W，5萬9900元。（Panasonic提供）

Sony 2018最新X9000F系列，55吋、7萬9900元，65吋、11萬9900元。（Sony提供）

世足賽進入8強的緊張階段，加上8月再迎來亞運，不少運動迷對比賽畫面要求高，趁機購買一台高清晰度、動態影像功能強大的電視，燦坤表示對今年世足帶動4K大電視的銷量狀況相當看好，相信高畫質的4K電視機種滲透率也將高達7成。

針對今夏的運動熱，Panasonic推薦主打全新的FX700及FX600系列，除必備4K等級的解析度以外，還備有品牌獨家的「6原色顯示技術」，訴求色彩可以更全面呈現，像足球賽少不了綠草地、各色球衣等，都能顯示更鮮豔的顏色，加上寬廣的可視角度、BMR 4K影像優化技術，動態影像也能銳利的表現現場感，而且65吋型號的價格都在6萬元以下，對消費者來說CP值頗高。

Sony則推薦了最新的X9000F系列，主打針對動態影像的流暢性，獨家搭載了全新的X-Motion Clarity極瞬明銳影像技術，就算畫面中的人或物高速移動，也可減少視覺殘留，降低快速運鏡所引起的模糊和殘影問題，而且分別推出55吋及65吋2個選擇，定價則從7萬9900元起，對常觀看運動、賽車等畫面的用家來說相當適合。

另外預算比較高的消費者則可考慮高階電視，像三星在上半年推出的QLED大尺寸電視新品，而針對觀看世足賽的需求，品牌就推薦了全新Q9F系列，不僅有100%的色域空間，還有搭配極控光直下式的背光設計，提供出色的畫質清晰度和深度，對動態影像還有Q HDR Elite-HDR10+以透過高動態範圍2000nits技術，可準確呈現每一個細節，雖然定價近15萬元起，但畫面的享受當然也會相對提高。

運動賽事熱潮 今年換電視剛剛好

今年市場對大尺寸電視的銷售相當看好，像三星就發現隨著世足及亞運的熱潮，預估今年55吋的電視市占率就可達43%，65吋以上成長可達23%，75吋則從現有的三分之一市占率朝50%邁進，而燦坤就數據統計也觀察到，超高階電視機種如OLED電視發展快速，銷量成長有5倍之多，不過因為電視不是常態的消費品，消費者也可從多角度考慮才入手。

「硬是要學」共同創辦人林伯融分享，挑電視時可參考螢幕的技術規格，面板的顏色也相當重要，像目前市面上的OLED、QLED在顏色上顯示都會比較好，而面板的反應速度也要比較快，這樣才不容易在高動態影像上留下殘影，「另外因為在家中多人同時觀看，除了畫面要大以外，解析度也要夠高，所以最好選擇高畫質的直播或電視頻道，不然以一般傳統的畫面在大螢幕上看起來不夠過癮！」

(中國時報)