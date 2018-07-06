2018年07月06日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

武俠，儼然成為華人文學的傳統，在不同時代嬗變出不同的樣貌，儘管一直有著「武俠已死」的評論聲浪，但仍不斷有作者與新樣貌的武俠小說問世，資深編劇、作者郭箏便說：「武俠不會死，它是成人童話，會永遠存在。」

在郭箏看來，中國傳統小說《山海經》、《西遊記》其實就很武俠。近代來看，30年代所謂的「舊武俠」蔚成氣候，宮白羽、鄭證恩、還珠樓主、王度廬等群雄並起，然而在1949後由於兩岸政治的對立分隔，使得武俠小說一時間在兩岸都被視為「毒草」成為禁書，大陸武俠作家紛紛輟筆；而相對於舊武俠，於50年代初的香港發軔，以金庸、梁羽生及台灣作家古龍等為代表的「新武俠」也造就出一波武俠小說高峰。

轉變玄幻形式 借屍還魂

看似在「新武俠四大宗師」即梁羽生、金庸、古龍、溫瑞安後，武俠小說沉寂了一段時間，不斷有「武俠已死」之說，溫瑞安也曾指出：「最風光的時候，港台至少有700人在寫武俠小說」，現在表面上看來武俠已沒落，但他認為那只是畫地自限的說法，他認為如今的玄幻乃至宮鬥，也都可以視為武俠小說的一環。他強調甩開「正統」來看，武俠小說早已「借屍還魂」。

曾以筆名應天魚推出《少林英雄傳》，又以筆名郭箏推出過《鬼啊，師父》等武俠小說，郭箏近日再推出系列作《大話山海經》，他也直言：「武俠小說不會死，它本身是成人童話，永遠不會消失。」但若一直延續過去的套路，跟隨既有的模式，自然會被視為「已死」。但看今日大陸熱門電視劇，如《楚喬傳》、《三生三世十里桃花》則會發現，如今的武俠已轉變成玄幻、仙俠等形式，其實也承襲了《山海經》、《西遊記》的傳統，廣義來說，都是武俠。

披上現代外衣 進軍世界

武俠不僅可以和歷史、玄幻結合，也能披上現代、都會的外衣，2014年以筆名上官鼎重出江湖的劉兆玄，上一部作品《從台灣來》與今年的新作《阿飄》都有著近現代場景，武林高手變身為退休警察甚至外星人，絕世武功進化為科學武器和外星全音像、全頻隱術能力，被視為建構出以世界為舞台的2.0版「新武林」。

香港新一代備受歡迎的武俠小說作家喬靖夫，代表作《武道狂之詩》在兩岸三地都持續熱銷，開創出「狼派武俠」一路，他表示自己的小說除了受到本身習武的影響，香港的功夫電影、漫畫、日本的街豪小說、電玩遊戲等伴隨著自己成長的元素亦不難在作品中發現，格鬥場面雖多，但「俠」的精神才是支撐作品的根本元素。

近年大陸的玄幻武俠網文甚至已走出國門，在Wuxiaworld（武俠世界）、Gravity Tales等平台上受到外國讀者的追捧，其中如作家「我吃西紅柿」的《盤龍》便持續被奉為最受歡迎小說之一。

推廣王道精神 華人貢獻

被譽為「女金庸」的鄭丰，表示自己從小就受到父親陳履安的影響而喜歡讀武俠小說，近年也愛讀西方的奇幻小說，她指出武俠可說是華人特有的奇幻題材，容易讓外國讀者有共鳴，但也能看出東西文化與價值觀的不同；上官鼎也在推出《王道劍》以武俠寓王道時指出，「王道」的永續經營觀是中華文化所獨有且已漸漸推動至全球，可說是華人對全世界的貢獻。

(中國時報)