《大話山海經》挑戰武俠新寫法

2018年07月06日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

左手編劇，右手寫小說，郭箏是《赤壁》的編劇之一，也寫過不少電視劇本；1984年在《中國時報》副刊上發表的〈好個翹課天〉則讓郭箏聲名大噪，如今年屆花甲的他，援引《山海經》發展出奇幻武俠小說《大話山海經》系列，寫作手法是過去較少見的模式，他說：「現在寫東西是為了給自己交代，重複就沒意義了。」

本名陶德三的郭箏，祖父為知名學者陶希聖，也是蔣介石的文膽，郭箏猶記得小時候祖父興致來了會講《西遊記》、《水滸傳》等故事，要說自己寫小說受到的啟迪，他表示「章回小說對我影響很大，幾乎能找到的我全看過。」以《山海經》作為奇幻武俠小說的起點，則是從劇本開始。

2008年，韓國導演金鐘學想要拍一部奇幻、神怪題材的電影，為兼顧大陸市場而輾轉找上郭箏，「我當時建議，以大陸的審批制度，若沒有沾上中國經典的邊，神怪題材不可能過關。」儘管電影不了了之，但郭箏已把手上的材料寫成了劇本；4年前這個故事又被大陸投資方買下，計畫拍成電影的同時也希望原創IP由小說先行，郭箏便發展成一系列7本小說。

「我嘗試以巴爾札克的『人間喜劇』式寫法，不是像《哈利波特》一系列同一個主角，也不像《楚留香》雖是單元式仍是同一主角。」在《大話山海經》裡，可能第一部裡的酒樓洗碗丫頭，卻成為第五部的主角。主角與配角的轉換，更似真實人生場景，而這樣的寫法也挑戰閱讀習慣。

「我特意不編號，讀者隨便拿一本開始看，7本看完可能和另一個讀者的感受是完全不同的。」挑戰讀者也自我挑戰，郭箏打趣編劇算是「炒冷飯」，唯有寫小說是「給自己交代」。雖是援引《山海經》，他卻設想著崑崙山眾神聚會場合，更像是現代的企業總部，開會時各說各調。「也藉此思考，《山海經》的諸神，何以沒有進到佛、道教系統？或許就因為一盤散沙，沒有組織才打不過別的宗教吧！」

(中國時報)