2018年07月06日 04:10 中國時報 本報訊

霸凌者：從兒童到成人、從校園到社會，15個觸目驚心的血色告白作者／陳嵐出版社／高寶書版高寶書版提供

螳螂作者／伊坂幸太郎譯者／張筱森出版社／獨步文化獨步文化提供

愛這個世界：漢娜鄂蘭傳作者／伊莉莎白．揚．布魯爾譯者／江先聲出版社／商周出版

漢娜鄂蘭，1906年誕生於德國柏林的猶太女性，被譽為20世紀最偉大、最具原創性的思想家之一。早年跟隨存在主義哲學家海德格、雅斯培，後因納粹政府上台流亡至美國，先後在各大學院任教。1975年逝於紐約。鄂蘭畢生著重對極權主義、政治實踐、公共空間等議題的思辨；嚴謹論證的背後，是她回應世界的態度──挑戰哲人棄世思想，而積極介入、參與這世界的愛。她是自由主義的看門人，亂世中的思考明燈，更是當代政治永遠的挑戰者；那雙無所畏懼的真理之眼，深深影響了一代人的思維理路。

本書1982年出版，作者翔實整理了鄂蘭的文學、哲學及生活背景狀況，並描述現實政治社會對鄂蘭一生的深刻影響。作者運用心理學及哲學知識、與鄂蘭友人的訪談，以及親身受教鄂蘭的經驗，深入闡述她思想成形的歷史基礎，幾次重大學術產出與觀念轉折，及其對理論界及社會的影響。做為西方世界最早、最權威的鄂蘭傳記，要認識鄂蘭生平、著作、主要概念及相關評價，本書必不可少。

■霸凌者：從兒童到成人、從校園到社會，15個觸目驚心的血色告白

作者／陳嵐

出版社／高寶書版

每個人都可能產生心理問題，老師，也不例外。本書提到，一個老師在孩子的世界裡是一個神祇，他擁有啟動和毀滅一個孩子心靈的力量，而社會和家庭都沒有充分意識到這一點。如果老師處理不好自己存在的心理問題，就容易出現「爛蘋果效應」。家長如果不能及時發現，學校如果沒有投訴問題老師、沒有及時反應處理的應對機制，爛掉的「蘋果」將不可勝數，而這些身心受創的孩子，離開校園後，可能要用一生去彌合曾經受傷的創口。

預防霸凌，首先是家庭之責，其次是社會體系的建立。但最終，解決這個日益猖獗於校園、社會、網路的惡魔，還是需要每個人的力量。對於霸凌，不再旁觀，而是說「不」。

霸凌發生的時候，沒有人是局外人。

■螳螂

作者／伊坂幸太郎

譯者／張筱森

出版社／獨步文化

在殺手界赫赫有名，擁有信賴和實績的「兜」，那份強大並非無敵──在妻子面前，他只是渺小的螳螂，行動最高方針是「不要惹妻子生氣」。在生死夾縫間存活下來，往往深夜才能返家，為了避免吵醒妻子，他總以極致安靜的「魚肉香腸」果腹。妻子一吐出抱怨，他會反射性回答「真是辛苦了」，確保給予100％的療癒。

白天是奔波勞苦的上班族，晚上是奪命於無形的劊子手。一天，俐落收拾炸彈客後，兜竟意外受襲……這場攻擊的背後，隱藏著怎樣冷酷的陰謀？這個愛妻的殺手又將如何奮力一擊！請看最強殺手的究極純愛物語。

(中國時報)