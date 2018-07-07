新聞分析－日展魄力 不隨民粹搖擺

2018年07月07日 04:11 中國時報 黃菁菁

麻原彰晃涉案事件簿

日本政府6日不顧反對死刑團體的訴求，特例一次處決奧姆真理教教主麻原彰晃（本名松本智津夫）及其同夥共7人。此外，福島核災後，日反核聲浪高漲，但日本仍務實面對核電是「重要的基礎負載電源」客觀現實，重啟核電廠，在現實與理想中，日本政府至少展現魄力，勇於面對現實，不隨輿論、民粹搖擺、做該做的事。

務實面對現實 台灣也可以

反觀台灣，執政團隊卻深陷在非核家園神主牌泥沼，以及鄉愿，搖擺在廢死爭議不作決定，台日比一比，不禁令人感嘆，日本能，台灣為什麼不能。

日本法務大臣上川陽子6日下令執行麻原彰晃等7名死囚的死刑，她強調，「審判是經充分審理後才死刑定讞，是慎重再慎重之下，才下令執行死刑的。」

史上最大恐攻 日果斷處決

日本政府擔心信眾餘黨將麻原神格化，也擔心教團相關人員報復，在執行死刑當天，警視廳設置了「麻原死囚行刑特別調查本部」，緊盯另起爐灶的殘餘教徒，下令各都道府縣加強警備，並突擊檢查東京足立區、埼玉、札幌等前教徒的據點。

麻原在法庭上保持緘默，至死都未說出事件真相，在獄中拒絕與任何人會面，法務省是如何鑑定、判斷他處於可被行刑的精神狀態，外界不得而知。國際社會及主張廢除死刑的團體，對日本不透明的死刑制度仍有諸多質疑。

儘管這起日本犯罪史上最大的恐攻事件主謀，在未說出真相下就被執行絞刑，引起很大的爭議，日本法務省決定執行死刑，無非是顧慮到奧姆真理教所犯一連串事件的眾多受害者的感情，同時也藉此終結此一全民關注的案件。

終結零核電 拚2030減碳達標

而在能源政策方面，日本同樣展現執政者的良知。日本內閣會議3日決定了「第5次能源基本計畫」，2030年度的能源組成目標是，核電的占比與前次一樣，並將核電定位為「重要的基礎負載電源」，展現出不放棄推動核能的姿態。

福島核災發生後，日本所有核電廠一度停機，達到零核電的狀態，不足的電力長期仰賴火力發電及石化燃料進口，使得貿易赤字擴大、電價攀升，火力發電對環境也造成影響，若不重啟核電廠很難達成2030年度的減碳目標（較2013年度削減26%溫室氣體）。

在反核團體的不斷抗爭，反對重啟核電廠之下，日本雖強調未來將朝「以綠色能源為主要電源」的目標前進，但仍未改變以核電為主要能源的政策。日本政府可說是在現實與理想之間，決定先面對現實。

(中國時報)