法國雙響炮 4強拔頭籌

2018年07月07日 04:11 中國時報 黃邱倫 ／綜合報導 ／綜合報導

2018俄羅斯世界盃足球賽8強賽在下諾夫哥羅德體育場點燃戰火，法國靠著佛蘭與格里茲曼兩人先後建功，法國最終2比0首次在世界盃擊敗烏拉圭，同時也是相隔12年再次闖進4強。

佛蘭頭槌 高盧雄雞先馳得點

這場「矛與盾」的對決戲碼未上演就先轟動，尤其是蘇亞雷斯的「詐傷」先發以及卡瓦尼坐在替補席上都讓「天藍軍團」烏拉圭士氣高漲，開賽後就多次在前場搶攻，可惜無法攻破敵軍大門。

「高盧雄雞」也非省油燈，第40分鐘格里茲曼在右前場開自由球，吊到禁區內助攻效力於皇馬中後衛的佛蘭，第一時間躍起甩頭頂進遠角，幫助法國打開得分大門。

第43分鐘，烏拉圭底線開球，卡塞雷斯起腳勁射，眼看球就要進網，但法國門將隊長洛里斯撲救用右手將球擋出門外，沒給對方追平機會。

第61分鐘格里茲曼在左前場禁區外將球停在腳下，然後大腳一抽，只見球快速地直撲烏拉圭門前，穆斯萊拉雖然奮勇的用雙手企圖將球擋下，但球的勁道太強，仍舊飛過穆斯萊拉的頭頂進入球門內，法國取得2比0領先。

門將脫手 格里茲曼錦上添花

第67分鐘姆巴佩經過C.羅瑞格斯後方突然倒地，烏拉圭隊長高定認為姆巴佩假摔，趨前想要將他拉起，沒想到這個動作卻差點引發雙方衝突，姆巴佩與C.羅瑞格斯發生激烈口角，裁判最終給了雙方各50大板，判姆巴佩與C.羅瑞格斯各1張黃牌。

此役之前兩隊過去交手8次，烏拉圭3勝4和僅1敗，世界盃對決3次，2002年日韓與2010年南非，兩隊在小組賽都被分在同組，這兩次交手皆以0比0握手言和，再往前追溯則要到遙遠的1966年英格蘭那屆，這是雙方在世界盃首度交鋒，同樣是小組賽，當年烏拉圭2比1勝出。

這次是兩隊第一次在淘汰賽對決，法國19歲年輕小將姆巴佩雖然沒能再創奇蹟，但格里茲曼先助攻給佛蘭首開紀錄，然後又自己大腳破門，單場1助攻1進球，可說是高盧雄雞能繼2006年之後再次晉級4強的最大功臣。

(中國時報)