美開首槍 掀史上最大貿易戰

2018年07月07日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

江蘇省連雲港一座工廠內，工作人員正在整理乾燥後的海鮮。大陸方面表示，美國發動經濟史上最大規模貿易戰，大陸將被迫做出必要反擊。（法新社）

美國總統川普（左）引爆貿易大戰，大陸國家主席習近平（右）要求小心應付。（美聯社）

儘管企業與投資人憂心忡忡，深怕陸美貿易戰可能引發全球經濟衰退，但美國總統川普卻絲毫未退縮，美東時間6日凌晨零時01分（台灣時間6日中午12時01分）一到，開始對340億美元的大陸進口商品加徵25％關稅，陸方則痛批美國掀起史上最大貿易戰，並於同時間加稅還擊，兩大經濟體之間的關稅大戰正式開打。

川普嗆 還有5000億等著

美國打響了陸美貿易戰第一槍，針對大陸價值340億美元、818項的進口商品課徵25％關稅。而前一天7月5日，川普在搭乘「空軍一號」座機前往蒙大拿州途中重申，如果北京進行報復，他還會考慮對高達5000億美元的大陸商品徵收額外關稅。

川普放話說，首先是「340億（美元），兩周內還有160億，然後如你所知，我們還有2000億暫時保留，在這2000億之後，我們還有3000億待定。懂了吧？所以我們有500億加2000億再加上近3000億。」最後不忘補一句，「這只是針對中國而已」。川普提出的5500億美元，已高出去年美國自大陸進口總額。

陸譴責 報復性關稅反擊

大陸外交部發言人陸慷6日下午表示，陸方對美方同價值（340億美元）商品加徵關稅，已經同時生效。大陸海關總署也予確認。此外，大陸已於6日在世貿組織就美對華301調查項下實施的徵稅措施追加起訴。

《華爾街日報》指出，美國對陸加徵關稅的目標，涵蓋從機械設備、汽車部件到醫療儀器等工業中間產品，而陸方的報復性關稅措施將打擊大豆等美國農產品，以及美國產運動型多用途車（SUV）。

台馬港...亞洲供應鏈波及

據陸方官員稱，大陸國家主席習近平已經指示各級政府，為全面爆發貿易戰做好準備。6日一早，大陸央行貨幣政策委員會委員馬駿也發表對貿易戰的看法，試圖安撫市場。他表示，據其研究團隊測算，陸美之間500億美元規模的貿易戰，會使大陸GDP增速放緩0.2個百分點，對大陸的經濟影響有限。

然而，世界兩大經濟體互徵關稅，卻會讓亞洲供應鏈受到波及，一些亞洲鄰國可能受損更重。彭博社首席亞洲經濟師奧爾利克（Tom Orlik）估算，若關稅令大陸總出口減少10％，台灣及馬來西亞的經濟增長會因此急降2.9及2.1個百分點，香港增長也會減少1.9個百分點。

(中國時報)