金融危機 3大利空醞釀完美風暴

2018年07月07日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

陸美貿易戰開打，美國聯準會加碼明示9月將進一步升息，宛如火上加油，恐再掀起一波國際熱錢自新興市場的撤退潮，委內瑞拉、義大利、土耳其與阿根廷等國已面臨債務崩盤壓力，且國際油價漲不停，三大利空醞釀「完美風暴」，新金融危機悄然成形。

聯準會5日公布會議紀錄，提到美國經濟持續成長、勞動市場強健和通膨在2％目標下將持續升息，這席話幾已明示9月再度升息。元大寶華綜合經濟研究院指出，今年升4次是基於貿易戰不會真打的前提，但如果貿易戰帶來的不確定性提高，第4季聯準會仍可能不升息。

不過美國近來升息步伐，卻已經讓新興市場哇哇叫，5月以來，國際熱錢大舉從新興市場撤出，迫使受衝擊的國家跟進升息，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼就認為，新興市場可能重演1997年至1998年的亞洲金融危機，即貨幣大幅貶值、造成企業債務攀升，再拖累經濟、貨幣又跌得更深，惡性循環。

「金融大鱷」索羅斯則把新興市場看成危及全球金融市場的灰犀牛，他認為「正在面臨新的金融危機」，因為所有可能出錯的地方，都在出錯。

除了升息、貿易戰因素，油價持續上揚，將推高環球通膨，對倚賴進口石油的國家，如大陸和印度經濟影響最大。即便是自己有產油的美國，也面臨汽油售價年增28％壓力，這將令全球陷入通脹和衰退的風險大增。

央行官員表示，2008年後因主要央行採行之非傳統貨幣政策，造成金融市場流動性四溢，部分新興市場經濟體負債大幅攀升，確實不利金融穩定，如今流動性逐漸減少，加以美中貿易摩擦加劇，確實是最大變數。

對於「金融危機成形」的說法，央行官員持保留態度，一是新興市場金融動盪尚無明顯的傳染效應，當地政府也提出安定措施，二是過去曾受衝擊的新興經濟體，特別是亞洲，其經濟結構多已改善，不若當年脆弱。

(中國時報)