美違反世貿規則 陸被迫反擊

2018年07月07日 04:11 中國時報 林勁傑／綜合報導

新一輪陸美貿易戰爆發，美國總統川普昨還向大陸撂狠話，稱還有5000億美元的徵稅「等著你」。對此，大陸商務部回嗆，美國發動經濟史上最大規模貿易戰，是典型的貿易霸凌主義，大陸將被迫做出必要反擊。大陸外交部長王毅則表示，大陸站正站在反對單邊和貿易保護主義的前線，不希望背後有人「打冷槍」。

貿易戰開打首日，大陸官方相繼表態。大陸商務部聲明指出，美國6日開始對340億美元大陸產品加徵25％關稅。違反世貿規則，發動了迄今為止經濟史上規模最大的貿易戰。這種徵稅行為是典型的貿易霸淩主義，正在嚴重危害全球產業鏈和價值鏈安全，阻礙全球經濟復甦步伐，引發全球市場動盪，還將波及全球無辜的跨國公司、一般企業及消費者，將有損美國企業和人民利益。

大陸人民銀行貨幣政策委員會委員、清華大學金融與發展研究中心主任馬駿則認為，陸美之間500億美元規模的貿易戰對大陸經濟影響有限。據他的研究團隊估算，500億美元的貿易戰只會使大陸的GDP增速放緩0.2％。而此估計已充分考慮出口減少對相關行業的第2、3輪影響。

馬駿說，這場貿易戰已被市場討論2個多月，對經濟、行業和企業的影響已基本上被消化，有些甚至被過度解讀了。6日正式開打，未必會對資本市場和匯率有多大影響。

此外，當地時間5日，王毅在維也納與奧地利外長克奈斯爾共同會見記者時表示，奉行貿易保護主義是短視行為，既損人又不利己。王毅說，陸歐都是多邊貿易體制的受益者和維護者。當前形勢下，陸歐應共同維護多邊主義和基於規則的自由貿易體系，這既是共同義務，也是對世界的負責行為。

(中國時報)