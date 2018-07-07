川著眼期中選舉 陸內部藏隱憂

2018年07月07日 04:11 中國時報 黃琮淵

陸美貿易戰開戰，第一輪兩造各端出340億美元清單，算是「前菜」，充其量證明了兩邊不是打嘴炮。至於會不會有第二輪，也就是川普所說的2000億美元，恐怕已非取決大陸是否反擊，而是要看這「貿易戰牌」，能否會幫川普在美國期中選舉選情加分了。

川普為什麼敢有恃無恐？因根據民調，過半數的美國人認同總統川普的經濟政策，支持率更不減反升，講白了，川普擺平跟他唱反調的烏鴉們，黨內唯他獨尊，而他一切作為，就是為了期中選舉，甚至放眼連任之路。

對川普來說，美國經濟數據不錯，全球主要經濟體，大概也只有美國敢升息，提供了一定程度的政治與經濟運作空間，但貿易戰不可能無限制玩，當美國製造業開始感受到被全球貿易圍攻的壓力時，反噬力道就會出現。

因為川普的敵人不只大陸，他也向主要貿易夥伴徵收鋼鋁附加關稅，最終走向「抵制來抵制去」的結果，久而久之就會拉低「美國製造」的競爭優勢，甚至放慢投資腳步，當氣反映在選票上時，一手好牌就被打爛了。

反觀大陸，基於實力與國家自信，當然也不可能讓美國為所欲為，反擊很正常。偏偏現實是，2008年金融海嘯後的全球經濟，都靠大陸撐，如今面臨經濟下滑壓力，自是大陸無法跟美國全面開戰的主要顧忌。

再加上地方債務，儘管官方透過嚴格的存量置換降低風險，但不可諱言，這幾年通過地方政府的融資平台，形成的隱性債務只增不減，風險並沒有完全拆解，若貿易戰掀開這些潘朵拉的盒子，後果可想而知。

貿易戰再怎麼打，最令擔心的是，引爆金融風暴。大陸累積多年的深層次風險，包括地方債務、土地改革等，牽一髮動全身，尤其外資對此更是敏感，股匯市若跌個不停，就恐觸發系統性風險。

表面上看來，大陸經濟平穩，但放緩壓力，心知肚明，正因如此，對應美國的貿易挑釁更得仔細拿捏，避免傷筋挫骨。畢竟，誰都不希望有個風吹草動，引爆內部矛盾，成為壓垮大陸整體經濟的那根稻草。

(中國時報)