評估當地製造 台廠3招備戰

2018年07月07日 04:11 中國時報 黃琮淵 、林勁傑／台北報導 、林勁傑／台北報導

陸美貿易戰開打，全球價值鏈最緊密相連的地區都將捲入漩渦，可能造成全球供應鏈大洗牌，而台灣、南韓和新加坡預料將首當其衝。對於可能衝擊，台廠積極備戰，除了繞道第三方或直接從台灣出口，也評估當地製造，就近供應市場所需，避開美陸互課高關稅的地雷區。

香港《經濟日報》指出，經濟全球化令各國和地區互相倚賴，陸美開戰，全球都會受影響，與全球價值鏈緊密相連者，包括台灣、南韓、盧森堡及斯洛伐克，受害程度更深。

以資通訊產品為例，雖然不在昨日上路的報復清單內，但台灣電子與零組件在大陸生產製造比重很高，不得不提前因應。目前備案是透過全球供應鏈，避免在大陸或是美國組裝，繞道第三方或第四方國家地區出口。

像巨大本周兩起重大投資案都在歐洲，除了在荷蘭的雷力城設立歐洲物流中心，還斥資4800萬歐元（約新台幣17億元）在匈牙利設立新廠，避開陸美戰區。不過，對貿易戰是否讓全球產業供應鏈洗牌， 淡江大學中國大陸研究所所長李志強認為還要再觀察。

堤維西董事長吳俊佶分析，自大陸銷往美國的汽車零組件量不高，短期內對產業影響不大，但美國總統川普「瘋瘋的」，不知道接下來又要幹嘛，台廠還是得謹慎為之。

和大董事長沈國榮說，當地設廠當然是避開陸美貿易戰的最佳作法，但異地設廠「沒想像中那麼簡單」，像是當地法令繁雜、其他供應鏈有沒有跟上、原料鍛造件成本提高，這都得衡量精算，不是說走就能馬上走的。

輸美大宗的汽車零組件，東陽總裁吳永祥表示，台廠代工（OEM）以大陸內需市場為主，供應當地車廠，不在影響範圍內，售後維修（AM）產品雖最大出口市場在美國，但可以從台灣出貨，幸運躲過地雷。

(中國時報)