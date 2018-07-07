日本開鍘 麻原彰晃7嫌伏法

2018年07月07日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／東京6日電 ／東京6日電

麻原彰晃執行死刑，被害者協會代表高橋靜惠感嘆等太久，是遲來的正義。（摘自NHK網站）

日法務省6日將涉嫌犯下東京地鐵沙林毒氣案重大罪行，造成13人死、逾6000人受傷的奧姆真理教主麻原彰晃（本名松本智津夫）和該教6名幹部執行絞刑，為日本戰後最大恐攻事件畫上句點。

慎重再慎重 執行絞刑

63歲的麻原彰晃，1989年犯律師滅門血案，接著1994年、95年先後發動長野縣松本地方和東京地鐵沙林毒氣攻擊案，連串恐攻造成日本社會恐慌。此外，6名奧姆真理教前幹部同日被絞死，分別為井上嘉浩（48歲）、新實智光（54歲）、中川智正（55歲）、早川紀代秀（68歲）、土谷正實（53歲）和遠藤誠一（58歲）。

日法務大臣上川陽子召開記者會指出，「松本設立並擴大奧姆真理教，妨礙教會活動者，不論內外一律敵視殺害」；「連串犯罪史無前例，也是不容再發生極為凶惡的重大事件」。上川強調，「這是慎重再慎重下才下令執行死刑的。」

奧姆真理教 逆者殺害

1955年熊本縣出生的麻原，1984年創奧姆真理教前身「奧姆神仙會」，以瑜珈修行和飄浮半空中等超能力傳說吸收信眾。麻原和信徒們曾於1990年組真理黨，出馬競選眾議員，但全軍覆沒，此後奧姆真理教開始將麻原神格化。

奧姆真理教信徒退會或布施都要繳鉅款，退會信徒和反對該教律師甚至慘遭殺害滅門，1995年東京地鐵沙林案更震驚國際社會。事件後，日警視廳強制搜查山梨縣上九一色村該教設施，於1995年5月將麻原逮捕到案。

被害家屬憾 遲來正義

麻原以殺人和殺人未遂等罪名起訴，他在東京地院公審中一再主張無罪，審判中三緘其口，但仍因涉13起殺人罪，2004年被判死刑，東京高等法院2006年也判死刑，最高法院2006年9月死刑定讞，但遲未執行，主要除從犯罪名未定讞外，也擔心他成「烈士」，激起其他教派模彷。麻原獄中度過23年，死刑定讞至昨執行，又歷經11年9個月。

今年1月，奧姆真理教涉案刑事審理終結，共188人被判有罪，包括昨日7名絞死者在內共13人被判死刑，還有6人判無期徒刑。

麻原執行死刑後，被害者協會代表高橋靜惠表示，其夫恐攻中喪生，雙親及公婆也都亡故，已永遠無法親聆死囚伏法消息，對此她感到遺憾。她認為，所有受害者感受都一樣，就是他應該死。這也算是遲來的正義。」

沙林毒氣小檔案

沙林毒氣是無色無臭神經毒氣，即使低劑量，也會引發肺部癱瘓和神經損傷。美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，吸入沙林毒氣出現的症狀包括噁心、劇烈頭痛、視線模糊、肌肉抽搐、呼吸中止、失去意識，然後死亡。

高劑量沙林會癱瘓肺部周圍肌肉，使化學物質無法「關閉」體內分泌系統，受害人的肺會因充滿黏液及唾液而窒息，或像溺水一樣死亡。

即使僅微量沙林毒氣進入呼吸系統，或接觸皮膚，都可能致命。就算未造成死亡，也會對受害者的肺部、眼睛和中樞神經系統留下永久傷害。沙林毒氣比空氣稍重，最長可在同一地區存在6小時。 （諶悠文）

(中國時報)