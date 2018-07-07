陳明文籲黨負起社會責任

2018年07月07日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

麻原彰晃伏法，廢死議題再受關注。民進黨英系大將立委陳明文，在民進黨中常會當黨主席蔡英文的面，主動談到死刑「該執行的就該執行」；外界認為，是否跟選情有關？陳明文昨表示，他反映的是社會氛圍，跟選舉無關，「民進黨身為執政黨，就應負起社會責任。」

他認為，「我們是執政黨，還是要有社會責任，執政要加分還是扣分，行政首長要有自己的評判。」

死刑存廢在民進黨，尤其選舉期間沒人敢提，昨有綠委聽到麻原彰晃處死，媒體又開始討論相關議題，無奈嘆口氣說，「為何連老天都不幫一下民進黨，想躲都躲不了。」

有綠委說，其實黨內一些私下群組，有人丟出這議題，想聽聽大家意見，但大家都不願多談，顯然這議題，在黨內非常敏感。

不過也有立委認為，蔡總統選舉時曾對是否廢死表態，「目前配套不足，不宜廢死」，廢死並非蔡的選舉政見；日前法務部長邱太三公開說，「不會在憤怒下執行」；有立委認為，「那沉澱後呢？邱太三是不是留伏筆。」

陳明文選前突然提死刑議題，讓黨內頗感訝異；他解釋，當天正逢小燈泡凶嫌被判無期徒刑，再加上最近連續幾起分屍案，外界會質疑「台灣有死刑，為何不執行？」

他說，他尊重人權團體主張廢死是人權價值，但連串事件已引起社會的道德憤怒，台灣不是廢死的國家，對於沒有疑義、證據確鑿、罪行重大、影響廣泛的極惡案件，政府不能沒主張。

陳明文說，廢死與否是價值信仰問題，有人質疑民進黨過去主張廢死，如今卻要執行死刑，但這是兩回事。「社會希望執行死刑氛圍已形成，民進黨要掌握。」

對於陳明文談到死刑，當時祕 長洪耀福回應說，台灣目前不是廢死的國家，討論當然可以，但不用以選舉角度去思考執行與否，以黨的立場，不會把執行死刑作為選舉策略考量。

(中國時報)