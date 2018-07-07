司改委員嗆邱太三踹共

2018年07月07日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

法務部長邱太三上任逾2年未執行死刑，他說應該關注「速偵、速審」問題，但2年間最高法院已速審速結判兩案死刑定讞，邱也沒執行槍決，司改委員王薇君痛罵邱太三，應該「說清楚，講明白」，如果不願簽死刑執行令，不要一天到晚用各種理由搪塞。

日前輿論要求法務部執行死刑，邱太三說「速偵、速審」才是最重要對策，問題是蔡總統上任後，家暴男李宏基殺妻、幼女；男子黃麟凱絞殺女友及其母都遭判死刑確定，法務部也未依法執行槍決，邱太三卸責言論引發眾怒，要求他「踹共」。

王薇君表示，執行死刑與國家民主化程度無關，台灣明明還有死刑，甚至有死囚判刑定讞近20年，如三審判決確定那麼久，都無法執行槍決，證明台灣司法有很大問題，法務部該講清楚到底要不要執行死刑。

宅神朱學恒則在臉書連結日本死囚執行的新聞，回應表示，「反觀台灣，連依法處刑的道德勇氣都沒有，這才是真正文明上的差距」；還有網友怒嗆邱太三「如果你再不執行死刑，就請你滾蛋」，要法務部立即恢復執行死刑。

警大教授、法務部逐步廢除死刑研究推動小組諮委許福生表示，死刑不只是遏阻重大犯罪，也是讓罪大惡極之人，為其惡行負責。

前法務部長羅瑩雪上月投書《中國時報》時，提到鄭捷在她卸任不到1月前定讞，就說，「她考量這事件對社會和家屬傷害太大、太深，決定必須盡速執行，因此不顧旁人『多一事不如少一事』」的規勸，在鄭捷判死確定19天後，就火速執行槍決。羅瑩雪希望主政者勿受意識形態和政治策略拘束，為所當為，回應人民的期待。

(中國時報)