真假3按鈕 開啟絞刑之門

日本執行死刑一向以絞刑為主。死刑犯會先矇住眼睛再套上絞索，由3位執刑官於另一房間同時按下按鈕、開啟死囚腳下活門（紅色方格）。（美聯社）

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中國時報
實習編譯黃怡瑋／綜合報導

麻原彰晃6日問絞伏法。日、美是七大工業國（G7）唯二保有死刑的國家。日本執行死刑一向以絞刑為主。死刑犯會先矇住眼睛再套上絞索，由3位執刑官於另一房間同時按下按鈕、開啟死囚腳下活門，犯人掉落2公尺深後，頸椎瞬間折斷而死。3位執刑官從頭到尾都不會知道哪個按鈕才是真的開關，此舉是為避免執刑官心理受創。

與美國處決死刑犯前事先公告周知不同，日本通常在行刑前一小時才通知死囚，犯人伏法後始對外公告。聯合國禁止酷刑委員會曾指責日本，認為此舉無法給死刑犯及其家屬足夠心理準備。

日本6日除處決麻原彰晃，另有6名同夥一同伏法。這是1998年以來最大規模死刑執行。日本法務省統計，2012至2016年間，共24名死刑犯伏法。

2015年日官方民調顯示，有80.3%日本人支持死刑，遠超過美國54%。日本法務大臣上川陽子昨表示：「我相信對窮凶極惡的人處以死刑，是無法避免的事。」日本反對死刑人士則批評日本處決死刑犯資訊不夠透明。

2010年日本倡導廢死的法務大臣千葉景子，曾首次公開死刑行刑室，希望藉此引發討論。2016年一個律師組織也呼籲日本能在2020年之前廢死，以避免誤殺，並跟上國際廢死潮流。

(中國時報)

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