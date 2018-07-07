新聞透視－別再講幹話 請正視民意

2018年07月07日 04:10 中國時報 張孝義

蔡政府上台號稱最能溝通和傾聽民意的政府，但面對死刑卻「失明兼失聰」，歷次死刑民調，無論官方、學術單位或媒體，逾半贊成依法執行死刑；反廢死民意更達8成以上，蔡政府不是視而不見，就是講些似是而非的「幹話」，「傾聽民意」豈能只選擇愛聽的聽。

死刑存廢始終是民進黨不想碰也不敢碰的議題，面對高漲民意，即使去年高調舉行司改國是會議，廢死議題仍被拒於門外，氣得律師蘇友辰痛批鴕鳥心態。

民進黨中常委陳明文歷經選舉千錘百鍊，對民意嗅覺自是十分敏銳，中常會上向黨主席蔡英文直諫，卻未獲蔡回應，甚至隔日遭祕書長洪耀福否決，反映出蔡政府漠視民意，連黨內同志都是屏蔽對象。

蔡政府掩耳盜鈴作法不只於此。由官方或民間學術單位就死刑進行的民調，都有超過7成、甚至近9成民意反對廢除死刑。法務部2012年11月民調， 76.7%民眾反對廢死，更有85.2%民眾認為廢死將影響治安；國發會2016年4月民調，更有近88%受訪者不贊成廢死。

不僅公家機關民調結果，反對廢死占多數，中正大學犯罪研究中心2010年1月民調就顯示7成4民眾反對廢死，逾半數受訪者認為應依法執行死刑；2015年2月所做民調，反廢死也達8成5，走勢呈逐年增高趨勢。

明擺著的數據，卻未曾受蔡政府重視，更因民調結果有違上意，公家機關根本不再進行死刑民調；隨者暴力凶殘刑案不斷發生，社會望治心切，回頭發現監所內竟有43名定讞死刑犯，要求執行死刑的民意再度沸騰。

官員裝傻本事非凡。「沒說要廢除死刑，也沒說不執行死刑」，面對43位待執行死刑案，就祭出「審核死刑案件執行實施要點」拖延，殊不知定讞判決的死刑犯，都是「求其生而不可得」的最終結果。如果蔡政府還記得溝通傾聽民意的初衷，請不要再當死刑執行的鴕鳥，勇敢回應民意，令准執行。

(中國時報)