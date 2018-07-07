藍綠白發言人 3嬌點交鋒

2018年07月07日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

民進黨立委吳思瑤獲姚文智延攬為首席發言人。（本報資料照片）

台北市政府副發言人林筱淇可望加入柯文哲競選團隊。（郭吉銓攝）

台北市長選舉三強鼎立，藍營參選人丁守中競選團隊最快7月中旬發布，立委王育敏將出任競選總幹事，擔起對外發言重任；綠營參選人姚文智確定找民進黨祕書長洪耀福擔任競選總幹事、立委吳思瑤任首席發言人；尋求連任的台北市長柯文哲，雖然競選團隊還在海選，但北市府副發言人林筱淇可望加入競選幕僚，將形成3名漂亮女發言人交鋒局面。

吳思瑤 延續勝選氣勢

姚文智獲黨內提名後，積極布局市長選舉，競選團隊更比其他參選人早到位，姚原本有意找柯文哲前競選總幹事姚立明擔任總幹事，姚立明因健康因素改任策略長，總幹事由洪耀福擔任，現任市黨部主委陳正德、前主委黃承國分別擔任組織長、總指揮，大軍壓陣，綠營搶攻北市意味濃厚。

姚競選團隊更精心布局，看中吳思瑤曾在立委選戰擊敗丁守中，希望延續這股氣勢，而延攬吳思瑤擔任首席發言人，熟悉地方事務的陳正德和黃承國，則要替姚爭取更多基層選民支持。

王育敏 熟悉媒體事務

丁守中近來馬不停蹄拜會黨內人士，競選團隊架構大致成形，立委蔣萬安擔任副主委，主委人選目前則以前行政院長張善政呼聲最高，國民黨立委王育敏、台北市黨部主委黃呂錦茹也會納入團隊，預計最快7月中公布。

隨著投票日倒數計時，丁守中眼看時間緊迫，競選總幹事將由王育敏接任，王長期在立法院關注婦幼議題及法案，問政犀利，且熟悉媒體事務、對外發言得宜，大可協助丁回應選舉議題。

林筱淇 再替柯Ｐ抬轎 有別藍綠加緊腳步備戰，柯文哲最近才公告海選競選團隊，徵求發言人、隨行幕僚、社群經營、議題撰述等人才，短短2天吸引超過400人報名。

柯P上次選舉海選延攬進北市府的副發言人林筱淇、市長室專員林昆鋒、媒體事務組柯昱安，預計都會加入競選團隊，由於林筱淇曾任柯文哲2014年競選辦公室發言人及悠遊卡公司發言人，應該會成為柯競選團隊發言人，另柯昱安昨已辭職，未來負責操作柯文哲網路社群。

(中國時報)