王育敏關心婦幼、黃呂叮咚接地氣

友善列印
中國時報
／台北報導

年底台北市長選情加溫，國民黨台北市長參選人丁守中積極拜會黨內人士籌組競選團隊，競選總幹事鎖定不分區立委王育敏，執行總幹事則是近來常陪同跑行程的市黨部主委黃呂錦茹，外界認為王育敏長期關懷婦幼議題，還能幫丁爭取婦女票；黃呂錦茹對地方熟悉又有親和力，擁有深厚人脈，外界認為2人加入競選團隊有助北市重現藍天。

丁守中自從黨內初選出線後勤跑基層，近期更是接連拜會黨內大老、黨籍立委，一度傳出丁有意找藍委蔣萬安擔任競選總幹事，因蔣認為競選總幹事責任重大而婉拒，接任丁競選總部副主委。

擔任2屆不分區立委的王育敏，過去雖然不曾有選舉經驗，此次擔任競選總幹事不僅能助丁一臂之力，同時也可替自己投身下屆立委或縣市長選舉提前練兵，自然成為最適合人選。

黃呂錦茹在前台北市長郝龍斌任內擔任8年民政局長，熟悉地方事務，且市黨部主委身分可以靈活應用資源，成為藍營北市負責抬轎最適合的人選。

丁守中近來由黃呂錦茹陪同，積極拜訪基層，展開「叮咚丁懂」向里長請益之旅，由此即可嗅出端倪，靠著黃呂錦茹過去擔任局長的人脈，丁守中不僅努力傾聽國民黨與無黨籍里長需求和建議，也打算進一步拜訪民進黨籍里長，爭取更多支持。

不少里長、鄰長看到黃呂錦茹來訪，第一句話就是說：「好想妳」、「好久不見」，大家就像看到老朋友和親人一樣，閒話家常外也討論市政，丁守中在黃呂錦茹牽線下迅速與基層打成一片，場面一下子就熱絡起來。

(中國時報)

藍綠白發言人 3嬌點交鋒 大巨蛋容留人數 上限59833人

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。