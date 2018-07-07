王育敏關心婦幼、黃呂叮咚接地氣

2018年07月07日 04:10 中國時報 林縉明 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

年底台北市長選情加溫，國民黨台北市長參選人丁守中積極拜會黨內人士籌組競選團隊，競選總幹事鎖定不分區立委王育敏，執行總幹事則是近來常陪同跑行程的市黨部主委黃呂錦茹，外界認為王育敏長期關懷婦幼議題，還能幫丁爭取婦女票；黃呂錦茹對地方熟悉又有親和力，擁有深厚人脈，外界認為2人加入競選團隊有助北市重現藍天。

丁守中自從黨內初選出線後勤跑基層，近期更是接連拜會黨內大老、黨籍立委，一度傳出丁有意找藍委蔣萬安擔任競選總幹事，因蔣認為競選總幹事責任重大而婉拒，接任丁競選總部副主委。

擔任2屆不分區立委的王育敏，過去雖然不曾有選舉經驗，此次擔任競選總幹事不僅能助丁一臂之力，同時也可替自己投身下屆立委或縣市長選舉提前練兵，自然成為最適合人選。

黃呂錦茹在前台北市長郝龍斌任內擔任8年民政局長，熟悉地方事務，且市黨部主委身分可以靈活應用資源，成為藍營北市負責抬轎最適合的人選。

丁守中近來由黃呂錦茹陪同，積極拜訪基層，展開「叮咚丁懂」向里長請益之旅，由此即可嗅出端倪，靠著黃呂錦茹過去擔任局長的人脈，丁守中不僅努力傾聽國民黨與無黨籍里長需求和建議，也打算進一步拜訪民進黨籍里長，爭取更多支持。

不少里長、鄰長看到黃呂錦茹來訪，第一句話就是說：「好想妳」、「好久不見」，大家就像看到老朋友和親人一樣，閒話家常外也討論市政，丁守中在黃呂錦茹牽線下迅速與基層打成一片，場面一下子就熱絡起來。

(中國時報)