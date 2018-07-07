大巨蛋容留人數 上限59833人

2018年07月07日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

大巨蛋案延宕多時，遠雄3月申請都審大會撤件，上月底重新遞件，都審幹事會預計7月24日舉行，市府與遠雄除建築技術法規尚無共識外，依最高行政法院最新判決，大巨蛋若要營運，須依照環評以人數5萬9833人為上限。至於何時復工，北市都發局強調沒有時間表，一切按規定辦理，研判至少半年以上。

大巨蛋案因遠雄與市府對法規認知落差僵持不下，原定4月都審大會，遠雄卻無預警撤件，直到6月底重新遞件，市府依程序將進行都審幹事會、都審大會、環評、建照執照變更等，所有程序得重走一遍。

環保局指出，大巨蛋爭議最大之處為容留人數上限問題，因不同法規、作業程序、審查標準均不同，因此人數上限未必一致，例如原都審審查通過為5萬3733人、環評許可人數為5萬9833人，防火避難人數則可達14萬1481人。

松菸居民林啟東等人對大巨蛋當年都審及建照等問題，向北市府、遠雄提出訴訟，訴請撤銷核發的建照，去年4月敗訴後提起上訴，最高行政法院今年5月31日駁回上訴，但法官認為遠雄未來實際營運大巨蛋時，應依照環評審查結論執行，否則環保局可依法裁罰。

環保局副局長蔡玲儀說，上次都審會遠雄提出人數認定問題，原本要求遠雄在會中說明，因遠雄撤案而沒下文，經最高法院認定後，大巨蛋人數須以環評的5萬9833人為上限，否則依法可處30萬至150萬元罰鍰並限期改善，逾期未改善可按日連續開罰。

遠雄發言人楊舜欽對此回應，尚未看到判決內容，暫無法回應，但若真的以環評人數為限，很多建築物都不合法，相關細節必須在都審幹事會討論後，再決定後續處理方式。

都發局表示，都審幹事會24日舉行，針對交通動線、停車位置微調，詳細內容待都審幹事會討論，會後遠雄須按照結果補充相關資料，強調復工時程沒有時間表，依目前進度至少半年以上。

(中國時報)