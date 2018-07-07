張榮味聲請延後發監 獲准機率低

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中國時報
／綜合報導

前雲林縣長張榮味因林內焚化廠弊案判刑8年確定，10日將發監執行。女兒前立委張嘉郡說，因時間倉促，許多事尚未準備好，6日已向雲林地檢署聲請延後至23日再執行，檢方表示將依法審酌是否符合延後發監規定。但法界認為，獲准延後的機率不高。

張榮味昨委由妹妹立委張麗善服務處主任陳志揚，低調將延後執行聲請書狀送到雲林地檢署，他強調不便多說什麼，事後律師會針對法律及有關細節和檢察官討論。

據了解，張榮味5日即委託律師向檢方提出延後2周執行的聲請，但因書狀相關資料未周延被打回票，於6日緊急補上。由於10日恰好是張榮味61歲生日，張派親友及支持者都認為，檢方通知這個時間點發監很匆促，根本無法好好與親友道別，非常不合情理。

張派核心幹部透露，張榮味現任台灣區綜合營造業同業公會理事長，提出延後執行的聲請理由除叮囑家務外，還有眾多社團財務等事務需交接。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華表示，根據《刑事訴訟法》第467條規定，有心神喪失、懷胎5月以上、生產未滿2個月、目前罹患疾病恐因執行而不能保其生命等被告，檢察官才會依法停止執行，否則會依規定處理。

法界認為，若依現行《刑事訴訟法》對延後或停止執行的相關規定評估，張榮味聲請延後執行獲准機率不高。

張麗善服務處8日將在虎尾廳舉辦演講，因張嘉郡透露張榮味會出席，活動被外界視為入監前「惜別大會」，預料將再度拉抬張麗善的縣長選情聲勢。

與張榮味交情深厚的國民黨高雄市長參選人韓國瑜昨表示，與張是情感上的朋友，也會趕到雲林替他加油打氣，但相信個人層面的交往不會對市長選情有任何影響。

韓國瑜說，他長期住在雲林縣，幾十年來跟張榮味互動非常好，張榮味判刑定讞，他心裡也很難過，這幾天就會找時間到雲林探望張榮味。

(中國時報)

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