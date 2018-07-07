大同條款門檻低 公司容易被搶

2018年07月07日 04:11 中國時報 譚淑珍 、 邱琮皓 、 魏喬怡 ／台北報導 ／台北報導

《公司法》修正昨（6）日完成三讀，工商團體負責人認為，只有一點遺憾，就是「大同條款」的門檻過低，未來經營權之爭恐將不斷上演，不但不利企業經營，也將危害社會秩序。

但未來「大同條款」能否適用大同、或其他公開發行公司？經濟部次長王美花坦言，因為與《證交法》規定有競合之處，必須要與金管會討論，金管會也將提出修法配套、讓公發公司適法。

《公司法》第173條之一規定，持股過半股東得召集股東臨時會，也就是俗稱的「大同條款」，而三讀的條文中，雖然設有須持股3個月的門檻，但是，工商團體的訴求是應持股1年以上。

面對「大同條款」只設定持股3個月的門檻，工商協進會理事長林伯豐直言，門檻太低。他以縣市長選舉的參選人與選舉人都得在戶籍所在地住滿4個月，才有候選與選舉人的資格為例，認為沒道理左右公司經營的召集股東會的權限，只須持股3個月。

同時，他說，政府對候選與選舉人都有資格的審核，在「大同條款」中，主管機關也應對大股東的適格性進行審查，且持股過半的股東必須要先請求董事會召集，董事會15天內沒有召集，才能再自行召開股東臨時會。

中小企業總會理事長李育家也認為，《公司法》修正案，大多都符合企業界的期待，只有「大同條款」較令人遺憾，持股3個月時間太短，比較有操作的空間，因此盼政府應有後續的配套作法，才能防止負面效益浮現。

商總理事長賴正鎰則是直白的說，「大同條款」變「大陸條款」，為陸資開了很大的一個門。他的邏輯是，錢就是錢，錢上又不會刻上「我是陸資」的字，「陸」資拐個彎就能進到台灣。

(中國時報)