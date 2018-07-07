梅健華：不會用維安做政治表態

2018年07月07日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

CNN日前報導，美國國務院已要求海軍陸戰隊進駐美國在台協會（AIT）內湖新館。即將離任的AIT處長梅健華昨表示，他有注意到這些報導，事實上，「我們的政策沒有絲毫改變」，美方不會用維安政策做政治表態。

外傳美方將派軍艦航行台灣海峽，梅健華表示，在過去一段時間以來，美方所制定的自由航行宣示做法，主要目的是向區域內一些國家表態，只要在國際法允許的範圍，都會進行飛行或航行，可以促進區域的和平與穩定。

預計下周離台的梅健華強調，美國都會派相關人員到海外據點負責維安，目前在AIT信義路據點也有美國人維安，未來搬到新館會持續下去，這跟美方在政治上的立場表態是兩回事。

梅健華在記者會上也多次大開自己玩笑。梅健華說，自從他宣布準備離任後，覺得好像自己還活著，卻看到了訃文，或聽到別人在追悼他；因此他要鄭重告訴所有朋友，他只不過是要回華府而已，並不是要「入土為安」。

回顧3年多來任期，梅健華指出，令他最難忘的就是他所經歷的數百場官宴、午宴、晚宴等，這就是為何他都是正面對著大家，而不是側面，因為若大家看到他的側面會發現，這幾百頓的餐點都累積在他的肚子。

至於卸任後職務安排，梅建華表示，他會先回到美國務院東亞暨太平洋局，等候下一個派任；不論他身處何處，他都會是「美台關係的擁護者」。

梅健華也高度讚賞新任AIT處長酈英傑，他說，與酈已認識15年，酈是台灣事務方面專家，作風不會在乎官場細節，會直接了當處理問題。他還公開爆料，酈歌唱得比他好，歌聲是美國男歌手法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）和「火星人」布魯諾（Bruno Mars）的綜合體，「一定要請他唱首歌」。

(中國時報)