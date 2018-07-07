鳳梨堆積如山 官員看見了嗎

2018年07月07日 04:11 中國時報 周麗蘭 、張亦惠、李宜秦／綜合報導 、張亦惠、李宜秦／綜合報導

鳳梨價格低迷，農糧署2日起透過雲林、嘉義合作社場，以每公斤8元（每台斤4.8元）收購次級品。雲林古坑鄉永興合作農場連日收購5萬台斤，但因加工廠飽和無法消化，一顆鳳梨也送不進去，理事主席黃威騰6日炮轟政策跳票，拒絕再配合收購，恢復市場機制交易；嘉縣大林鎮2家合作社也面臨類似困境。

昨日合作社仍有大批鳳梨車排隊進場，黃威騰氣憤說，倉庫堆了5萬斤鳳梨運不出去放著爛，求助縣府、農糧署找加工廠買，卻只得到農糧署「沒辦法，還要再找」、縣府「盡力協調」回應，不知要這個政府幹嘛？他無法再配合收購。

合作社叫苦 轟政策跳票

黃威騰表示，政府希望次級品不要給北農，才能提高鳳梨單價，他2日起配合農糧署收購次級品，給農民的都是現金，但到昨日連一顆都運不出去；次級品產地價格目前1斤1、2、3元都有，甚至還有5角的。

為配合政策 已買到手軟

黃威騰說，他依照農糧署政策走，結果政策跳票，收購4天裝到籃子都沒了，鳳梨堆積如山，「農民有眼睛都看得到，我不要再幫政府處理了！」

黃威騰不滿說，農產品成熟就是要採收，不能訂期限，叫合作社等加工廠，「東西爛掉算誰的？農糧署要怎麼對合作社和農民交代？」

嘉義縣大林鎮上林蔬果生產合作社後方也堆積逾100公噸次級品鳳梨，但因加工廠飽和暫無能力處理；億鑫果菜生產合作社也表示，加工廠昨只載走半車，也不知下次何時處理，在缺少籃子情況下，根本無法正常收購。

農糧署副署長蘇茂祥則表示，應是合作社與加工廠間的問題，可能是鳳梨過熟所致，合作社應考慮加工廠的立場，收購具商品價值的鳳梨。農糧署昨也發布新聞稿，指已協調加工業者到永興合作社採購20公噸加工去化。

(中國時報)